Forfait mobile 5G à moins de 15€ : 60Go ou 130Go, quelle promo choisir ?

Amateur de 5G, vous souhaitez profiter d'un forfait 5G à moins de 15€ par mois ? Venez découvrir dans cet article deux offres proposées par les opérateurs Syma Mobile et La Poste Mobile, sans engagement et avec 60Go ou 130Go d'internet en 5G !

Une offre mobile 5G à moins de 15€

Les opérateurs Syma Mobile et La Poste Mobile mettent à votre disposition respectivement jusqu'au 31 mai inclus et 6 juin, 23h59, un forfait mobile sans engagement, avec lequel vous pouvez souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.

Chez Syma Mobile, vous disposerez de 130Go en France métropolitaine, dont 7Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Ce forfait coûte la somme de 9,90€ par mois ou 14,90€ par mois avec l'option 5G.

La Poste Mobile, quant à elle, offre 60Go à prix cassé la première année d'abonnement ! En effet, vous verserez 9,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€ par mois ou 14,99€ par mois avec la 5G pendant 1 an puis 17,99€ par mois. 15Go sont également fournis, dédiés à votre connexion internet à l'étranger (UE/DOM).

Syma Mobile ou La Poste Mobile ?

Voici les quatre critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le tarif : identique - à 9 centimes près - pendant 1 an, l'offre de La Poste Mobile vous permet de réaliser 36€ d'économies, l'équivalent de plus de deux mois de forfait au tarif de base. Au-delà de la première année d'abonnement, le forfait de Syma Mobile sera plus avantageux de 3€/mois.

Le rapport data / prix : l'offre de Syma Mobile a un meilleur rapport data / prix puisque pour 9,90€/mois, vous disposez de 130Go tandis qu'avec l'offre de La Poste Mobile vous payez 9,99€/mois - tarif promotionnel valable 1 an - pour 60Go d'internet.

La data à l'étranger : le forfait SIM de La Poste Mobile est plus généreux (15Go contre 7Go).

L'illimité des appels, SMS et MMS : les deux forfaits proposent l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et les DOM.