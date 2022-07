Prise en main rapide du smartphone realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition : une coque arrière spéciale, des fonds d’écrans, des thèmes et le plein de goodies

La marque realme a annoncé récemment la commercialisation de deux nouveaux smartphones, le realme GT Neo 3 et le realme GT Neo 3T mais le fabricant avait également une autre carte dans sa manche : une version spéciale avec le realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition qui reprend exactement les caractéristiques techniques de la version standard mais propose une coque, des thèmes, des fonds d’écran aux couleurs du célèbre dessin animé japonais et dont la boîte comprend des contenus totalement uniques dont voici tous les détails.

L’année dernière, realme présentait le smartphone GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition mais exclusivement pour le marché chinois. Pour son successeur, le fabricant s’est finalement décidé à le commercialiser dans d’autres pays dont la France sous le nom de realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition. Celui-ci sera commercialisé à partir du début du mois de juillet. Nous avons pu l’essayer très rapidement et surtout voir le contenu de sa boîte qui, pour certaines personnes passionnées par le dessin animé japonais, peut être au moins aussi important que l’appareil lui-même.

Une boîte avec des contenus exclusifs à l’intérieur

En effet, la boîte du realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition profite d’une calligraphie sur sa face supérieure montrant le personnage principal qu’est Son Goku souriant et en colère. À l’intérieur de la partie supérieure, il y a 5 dessins originaux de la série. Comme les autres mobiles de la marque, celui-ci est parfaitement protégé dans sa boîte notamment grâce à un élément en carton qui contient normalement quelques papiers et l’outil d’extraction du tiroir à cartes SIM. Ici, s’il y a bien un guide papier de prise en main rapide et le livret relatif à la sécurité et à la garantie du produit, on a aussi droit à des contenus exclusifs. En effet, à l’intérieur, on trouve une carte unique Dragon Ball Z marquée du logo realme. Cette carte est différente dans chaque boîte. Il y a également 4 planches d’autocollants officiels à l’effigie des personnages du dessin animé.

La boîte contient, heureusement, le smartphone dans sa version Dragon Ball Z Edition. Une coque en silicone est également incluse mais celle-ci est noire, sans aucun signe rappelant le dessin animé. Dommage, le fabricant aurait pu pousser le concept en fournissant une coque dans le thème. Il y a également un câble USB ainsi que le chargeur.

Revenons sur le smartphone. Celui-ci profite effectivement d’une coque arrière particulièrement originale puisqu’elle reprend les codes couleurs de Dragon Ball Z et plus spécifiquement ceux de la tenue de Son Goku, le orange et le bleu. L’harmonie est parfaite et rien qu’en le regardant, on sent qu’on est dans le thème. Des éclairs descendent du haut du smartphone pour atteindre le bas comme pour donner la sensation d’une certaine puissance ou pour représenter le col du héros de la série. Le bloc d’optiques, installé sur sa plaque de verre reprend le orange avec une base chromée aussi orangée d’un très bel effet. Les deux flashes et le plus petit capteur bénéficient aussi d’un cerclage chromé orangé, très joli. Enfin, notez la présence, en face du bloc d’optiques, du kanji que l’on peut voir à l’avant et au dos de l’uniforme de Son Goku ainsi que sur sa maison dans les dessins animés et films de la série.

Si on fait le tour du smartphone, on remarque que le châssis est en plastique bleu. La touche de mise en veille est orange pour être parfaitement visible, tranchant avec le bleu du profil. Il a une très légère texture pour l’identifier les yeux fermés. Les deux boutons pour gérer le volume, sur le profil opposé, sont bleus.

Des fonds d’écran et un thème Dragon Ball Z

Lorsqu’on allume le smartphone, après sa configuration initiale, on est tout de suite dans l’ambiance du dessin animé. En effet, par défaut, il y a un fond d’écran installé représentant Son Goku et on peut aussi remarquer que les icônes sont redessinées aux couleurs et aux formes du dessin animé. Lorsqu’on installe une nouvelle application, son icône se met automatiquement aux couleurs du thème. Les dossiers créés lors de la réunion d’au moins deux raccourcis ont un fond orange. En plus de celui qui est appliqué par défaut, deux autres fonds d’écran sont proposés dans les paramètres du smartphone. Notez qu’il est possible d’appliquer un thème plus classique, le cas échéant.

Sinon, on retrouve l’interface présente sur la version standard du realme GT Neo 3T avec autant d’applications préinstallées, à l’image de celles présentes sur le realme GT Neo 3 tout aussi fourni.

Techniquement, le realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition dispose de la même configuration que la version classique avec un processeur Snapdragon 870 associé à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Il supporte deux cartes SIM simultanément compatible 5G avec du Wi-Fi 6 et du NFC. Le mobile utilise un écran AMOLED de 6,62 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, très bas, à seulement 1,5 cm du bord inférieur et la configuration photo est de 64+8+2 mégapixels au dos et de 16 mégapixels à l’avant. Enfin, notez la présence d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge filaire à 80 watts mais pas la charge sans fil.

Le smartphone realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition sera disponible à partir du 8 juillet pour un prix de 499,99 €.