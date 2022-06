Lancement des smartphones Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra le 4 juillet

C’est officiel, la marque Xiaomi a publié une affiche montrant la date de la présentation des nouveaux smartphones de la série 12 avec les modèles Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra.

Après plusieurs mois d’attente, la société chinoise Xiaomi a enfin lâché la date de la présentation officielle de la prochaine série de smartphones Xiaomi 12S dont le modèle classique qui sera accompagné des Xiaomi 12S Pro et la version ultime, le Xiaomi 12S Ultra. Cette série fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps et d’ici quelques jours maintenant, nous saurons tout à leur sujet. Une affiche promotionnelle a été mise en ligne par la marque montrant non seulement la date de la présentation, donc le 4 juillet, mais également, à peine voilé, le dos des trois téléphones qui seront les vedettes ce jour-là.

Une affiche qui annonce une date de présentation et lève un bout de voile sur le design

L’affiche indique que les smartphones seront officiellement présentés le 4 juillet mais ne précise pas s’il s’agit d’un lancement à l’échelle mondiale ou si c’est seulement une annonce qui va concerner la Chine. Selon toutes vraisemblances, le deuxième cas serait le plus probable avant, espérons-le, une annonce pour leur lancement en Europe ou à l’international. Il s’agira de mettre en valeur les Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra. Le premier est censé être un appareil plutôt compact, à l’image du Xiaomi 12 actuellement disponible notamment par rapport aux deux autres qui devraient profiter de formes plus généreuses mais également d’un encombrement accru. La version la plus aboutie, le Xiaomi 12S Ultra sera très certainement l’appareil qui profitera de la configuration technique la plus avancée. Nous nous attendons à ce que les trois mobiles soient animés par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. En outre, nous savons également que la marque Leica sera de la partie puisque le groupe a rejoint récemment Xiaomi afin d’aider le partenaire chinois à optimiser le rendu des couleurs produit avec les capteurs photo des téléphones portables.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le Xiaomi 12S est attendu avec un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il y aurait 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go au maximum. La partie photo serait confiée à un capteur principal de 50 mégapixels aidé par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif de 5 mégapixels. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh avec la possibilité d’une charge à 120 watts.

Le Xiaomi 12S Pro pourrait utiliser un chipset MediaTek Dimensity 9000 avec 12 Go de mémoire vive et avoir une configuration photo de 64+16+8 mégapixels au dos avec un objectif de 32 mégapixels pour se prendre en selfie. La batterie serait équivalente à celle proposée par le Xiaomi 12S. Il reste quelques jours à patienter avant d’avoir la confirmation de ces caractéristiques et de voir entièrement leur design respectif.