Forfait mobile 50Go à moins de 7€ : le bon plan de l'été à ne pas manquer !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec une belle enveloppe data sans pour autant exploser votre budget téléphonie ? À l'occasion de son partenariat avec le LFL Prixtel Day, l'opérateur Prixtel propose justement un forfait flexible, neutre en CO2 avec à minima 50Go et à maxima 130Go à prix cadeau : Le penta. Nous vous le présentons en détail dans cet article.

Prixtel : un opérateur engagé, juste et joueur

L'opérateur Prixtel, déjà connu pour ses forfaits flexibles et neutres en CO2, est aussi "joueur". En effet, il est le partenaire principal de la LFL Prixtel Day, évènement qui aura lieu le jeudi 21 juillet prochain à La Seine Musicale Boulogne-Billancourt. Les passionnés pourront suivre en direct l'affrontement des 10 meilleures équipes françaises !

À cette occasion, l'opérateur a lancé une série limitée bénéficiant d'un tarif préférentiel compte tenu de la data proposée : de 50Go à 130Go ! Avant de vous énumérer les garanties du forfait mobile Le penta, prenons le temps de vous présenter l'opérateur ainsi que le fonctionnement de ses forfaits mobiles.

Membre du Climate Act, Prixtel s'engage depuis près de deux ans dans une démarche écoresponsable en proposant des forfaits neutres en CO2. Il a, pour ce faire, planté en 2020 quelque 9 000 pins et chênes sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. En 2021, il s'est attelé à accompagner les professionnels du secteur agricole afin de réduire et compenser les émissions de CO2 en optimisant et modernisant les pratiques ainsi que les équipements. Chaque année, l'opérateur compte bien soutenir et mener à bien un projet visant la protection de l'environnement.

Outre la qualité de son service client, attestée par sa première place sur le podium obtenue dans le cadre d'un sondage organisé par le magazine Capital, Prixtel veille également à ce que ses forfaits soient le plus économiques et justes possible pour les utilisateurs. Dans cette perspective, chacune de ses offres mobiles se compose de trois paliers data auxquels est attribué un prix spécifique. Ainsi, votre facture mensuelle se base sur ce que vous avez réellement consommé, vous donnant la main sur votre budget de téléphonie mobile !

Les garanties du forfait Le penta : de 50Go à 130Go

Le forfait Le penta vous permettra de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine avec ses 130Go fournis. Pour optimiser votre connexion, vous pouvez souscrire à l'option 5G pour la somme supplémentaire de 8€ par mois.

Voici plus précisément comment se présente le forfait Le penta :

jusqu'à 50Go : 6,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 9,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 12,99€ par mois

Si vous voyagez de manière occasionnelle à l'étranger, l'opérateur vous permet de disposer de 20Go que vous pourrez utiliser depuis l'Union européenne et les DOM afin de rester connecté !

Du côté des communications, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que souhaité partout au sein de l'Union européenne, grâce à l'illimité. Notez que vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM seront facturés au tarif en vigueur.

Enfin, le forfait Le penta est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. Il est aussi sans condition de durée et donc son tarif n'évolue pas.