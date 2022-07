Les derniers bons plans Soldes Smartphones Xiaomi (Redmi Note 11, Note 11 Pro+, Xiaomi 12X, Xiaomi 11t pro, et Poco X4 Pro)

Profitez des bons plans sur les smartphones de la marque Xiaomi mais entre le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro+, le Xiaomi 12X, le Xiaomi 11T Pro et le cousin Poco X4 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir.

Les derniers smartphones de la marque Xiaomi proposent les nouvelles technologies a des prix abordables et lorsqu’il y a des bons plans, c’est encore plus intéressant. Entre les modèles Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro+, Xiaomi 12X, Xiaomi 11T Pro et Poco X4 Pro, c’est ce dernier qui a le bloc d’optiques à l’arrière qui est le plus visible car il s’installe sur une plaque qui occupe toute la largeur ou presque de l’appareil. C’est aussi le plus lourd de notre comparatif du jour avec un poids de 205 grammes contre 204 grammes pour le Xiaomi 11T Pro et le Redmi Note 11 Pro+ contre 179 grammes pour le Redmi Note 11 et 176 grammes pour le Xiaomi 12X. Cela est peut-être dû à la batterie qui fait 5000 mAh pour les deux premiers et le Redmi Note 11. De tous, ce sont les Redmi Note 11 Pro+ et Xiaomi 11T Pro qui se rechargent le plus rapidement profitant d’un support de 120 watts contre 67 watts pour les Xiaomi 12X et Poco X4 Pro et de 33 watts seulement pour le Redmi Note 11. C’est le plus fin des 5 smartphones comparés dans cet article avec 8,09 mm d’épaisseur contre 8,8 mm pour le Xiaomi 11T Pro.

Lequel a l’écran le plus remarquable et quelle connectivité embarquée ?

Les écrans les plus grands sont installés sur les Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 11 Pro+ et Poco X4 Pro avec une diagonale de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du 11T Pro est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour bénéficier des plus belles images qui soient depuis les plateformes de streaming. C’est aussi le cas de l’écran du Xiaomi 12X mais qui est plus petit : 6,28 pouces alors que l’écran du Redmi Note 11 propose une diagonale de 6,43 pouces avec une fréquence de 90 Hz, donc moins fluide que les autres. C’est aussi le seul à proposer de la 4G là où les autres mobiles offrent de la 5G. Les Xiaomi 11T Pro et Xiaomi 12X sont équipés d’une puce Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5 moins performant à la fois en termes de portée et de débit sur les autres. Tous sont NFC et Bluetooth. Les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro+ et Poco X4 Pro disposent d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Seul le Xiaomi 12X a un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran tandis que ces « concurrents » du jour l’intègrent au niveau du bouton de mise en veille, sur le côté. Tous sont équipés d’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande pour piloter une télévision, un lecteur DVD/Blu-ray, etc. Ils peuvent aussi résister à des éclaboussures mais pas plus.

Quel smartphone Xiaomi pour un maximum de puissance ?

Le smartphone le plus puissant de notre comparatif du jour est le Xiaomi 11T Pro avec son chipset Qualcomm Snapdragon 888 suivi par le Xiaomi 12X avec un Snapdragon 870 puis le Redmi Note 11 Pro+ avec sa puce MediaTek Dimensity 920 puis le Poco X4 Pro avec le Snapdragon 695 et pour finir avec le Redmi Note 11 équipé d’un processeur Snapdragon 680. Ils sont proposés avec 4,6 ou 8 Go de mémoire vive, selon les configurations choisies. Les Poco X4 Pro et les Redmi Note peuvent supporter une carte mémoire et sont déclinés avec plusieurs capacités de stockage interne. Enfin, pour la partie photo et vidéo, le Xiaomi 11T Pro dispose d’une configuration de 108+8+5 mégapixels au dos, très proche de celles communes aux Poco X4 Pro et Redmi Note 11 Pro+ soit 108+8+2 mégapixels. Les trois appareils sont équipés d’un capteur frontal de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Il faut compter sur un module de 32 mégapixels pour l’avant du Xiaomi 12X et, à l’arrière, une configuration de 50+13+5 mégapixels prometteuse de très belles photos contre du 50+8+2+2 mégapixels au dos du Redmi Note 11 et d’un objectif de 13 mégapixels en frontal.