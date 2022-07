Dernière chance pour vous offrir un forfait mobile 20Go au prix de 4.90€ par mois garanti à VIE

Le forfait mobile 20Go au prix de 4.90€ par mois garanti à vie prend fin ce mardi 26 juillet à minuit. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de ce super bon plan proposé par l'opérateur Syma Mobile.

La bonne affaire de l'été à ne pas rater : le forfait mobile 20Go à 4.90€ à VIE

L'opérateur Syma Mobile propose depuis quelques jours, une série limitée 20Go à moins de 5€. Cette offre mobile sans engagement de durée et au prix de 4.90€ par mois garanti à vie prend fin ce mardi 25 juillet à minuit. Si vous voulez profiter de ce bon plan forfait mobile de l'été, vous devez donc faire vite. Cet abonnement de téléphone est accessible sur le site en ligne Syma Mobile dans le cadre d'une nouvelle ouverture de ligne. Sans engagement, ce forfait pas cher pourra être résilier dès que vous le souhaitez et sans frais.

En termes de services, vous disposerez :

20Go d'internet en France métropolitaine

4Go en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

Appels illimités en France métropolitaine/DOM et en Europe

SMS/MMS à volonté en France métropolitaine/DOM et en Europe

Autre promo valable à vie à ne pas rater : le forfait illimité 50Go à 6.90€

Si vous voulez davantage d'internet, Syma mobile propose un autre abonnement de téléphone valable à vie jusqu'au 26 juillet inclus. Vous pourrez en effet opter pour le forfait illimité 50Go à 6.90€ par mois. Cette offre spéciale comprend les mêmes options de communications à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'UE et DOM. Vous profiterez en plus des appels illimités depuis la métropole vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. Pour la data, cette offre inclut donc 50Go en France et 5Go en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande.

Bon à savoir, Syma Mobile met en avant trois autres forfaits sans engagement à prix réduit et ce pour une période de 12 mois jusqu'au 26 juillet inclus :