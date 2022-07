Duel de forfait mobile en promotion : Free Mobile 90Go vs forfait inédit 100Go 5G de NRJ Mobile

Envie d'un bon plan pour changer de forfait mobile ? Parce qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes les offres en promotion, nous vous proposons un duel de forfaits mis en avant par les opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile. 90Go ou 100Go en 5G à prix cadeau et sans engagement ; nous vous aidons à les départager dans cet article !

Deux offres en promotion et sans engagement

En ce moment, les opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile proposent tous deux un forfait mobile en promotion et sans engagement, vous permettant de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

L'offre de Free Mobile est disponible jusqu'au 2 août prochain et l'offre de NRJ Mobile, créée à l'occasion de la HEX League, court quant à elle jusqu'à la fin de l'évènement, soit jusqu'au 1er août inclus.

Avec la série Free à 11,99€ par mois, vous apprécierez les 90Go mis à votre disposition pour votre connexion en France métropolitaine ainsi que la Free WiFi en illimité ! Celle-ci est valable 1 an avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G.

De son côté, le forfait inédit 5G de NRJ Mobile vous permettra de profiter de 100Go en 5G à 13€ par mois en activant le code exclusif à l'étape 4 de votre souscription - code que vous trouverez sur la chaîne Twitch de ShaunZ !

Quel forfait choisir ?

Voici les critères qui pourraient vous faire pencher vers l'un ou l'autre de ces forfaits :

Le prix : 1,01€ de différence à l'avantage de la série Free. La série Free est à 11,99€/mois et offre 90Go de data en France, le forfait inédit 5G est à 13€/mois et fournit 10Go de plus, soit 100Go.

La pérennité de l'offre : le forfait inédit 5G de NRJ Mobile est pérenne contrairement à la série Free qui va évoluer au bout de 12 mois d'abonnement. Le prix augmentera alors à 19,99€/mois pour les non-abonnés (210Go de data), à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox et baissera à 9,99€/mois pour les clients Freebox Pop (data illimitée).

La data utilisable depuis les DOM et l'UE : le forfait inédit 5G est plus intéressant, car il vous propose 18Go contre 12Go disponibles avec la série Free.

La 5G : seul le forfait inédit 5G offre la possibilité de surfer sur le net avec la 5G. Avec la série Free, il vous faudra attendre de passer au forfait Free 5G pour profiter de cet avantage.

Les communications : l'illimité sera de mise avec les deux forfaits depuis la Métropole, les DOM et l'UE. Cependant, depuis la Métropole, seule la série Free vous donne l'opportunité de communiquer avec les DOM (appels illimités vers les DOM hors Mayotte / SMS illimités vers l'ensemble des DOM).