RED Deal : un iPhone X offert avec le forfait RED 100Go à 15€ !

Offrez à votre ado un pack avec un iPhone et un forfait connecté sans vous ruiner. Vous pouvez en effet obtenir un iPhone X gratuitement pour toute souscription au forfait RED 100Go ! Pour saisir ce bon plan RED DEAL, vous avez jusqu'au 8 Août inclus !

Nouveau RED DEAL : l'iPhone X est offert !

RED by SFR propose un nouveau RED DEAL parfait pour équiper votre ado d'un premier Smartphone avec un forfait mobile connecté. Ce bon plan pour préparer la rentrée de votre enfant est valable jusqu'au 8 Août inclus. Vous pouvez acquérir gratuitement l'iPhone X, reconditionné Etat correct, d'une valeur de 339€ en souscrivant au forfait mobile 100Go à 15€ par mois.

Votre iPhone X 64Go, de coloris gris sidéral dans le cadre de ce RED DEAL profite d'une garantie de 24 mois à compter de votre souscription et pourra vous sera expédié sous 24 à 48 heures. La livraison est offerte si vous optez pour le point relais.

L’iPhone X en quelques mots est doté d'un écran OLED de 5,8 pouces, de la puce Apple A11 Bionic et de deux capteurs photos un premier objectif grand-angle de 12Mpx et un second capteur de 12Mpx, effet téléobjectif.

Le forfait 100Go à prix réduit

Comme précisé plus haut, pour obtenir votre iPhone X sans rien débourser à la commande, vous devez souscrire au forfait 100Go à 15€ par mois pour une période de 24 mois.

Avec ce forfait mobile, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 100Go depuis la France métropolitaine et utiliser jusqu'à 18Go en Europe, DOM, Suisse et en Andorre !

En matière de communications, vous aurez le loisir d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis l'ensemble des destinations précitées. Autre avantage, vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte) ainsi que vers les fixes de plus de 50 destinations internationales !