Duel de forfaits mobiles 20Go à 4.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini, cet article devrait vous intéresser ! Vous y découvrirez notre duel de promotions avec 20Go d'internet à moins de 4,99€ par mois ! Sans engagement, ces offres promotionnelles sont proposées par les opérateurs Syma Mobile et Auchan Telecom.

Des promotions sans condition de durée

Les opérateurs Syma Mobile et Auchan Telecom mettent chacun en avant une offre mobile à prix mini sans condition de durée. Vous pourrez ainsi profiter d'un forfait à 4,99€ par mois avec 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Notez que la série limitée de Auchan Telecom est valable jusqu'au mardi 2 août prochain inclus.

Quel forfait choisir : Syma Mobile ou Auchan Telecom ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à départager les offres mises en avant par Syma Mobile et Auchan Telecom :

Le prix : à 9 centimes près à l'avantage du forfait de Syma Mobile, le tarif des offres promotionnelles est identique : 4,99€ par mois pour la série limitée de Auchan Telecom et 4,90€ par mois pour le forfait Le quatre de Syma Mobile.

La data à l'étranger : la série limitée est un peu plus avantageuse que le forfait Le quatre : 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM contre 4Go.

Les communications : l'illimité est proposé par les deux forfaits mobiles pour les appels, SMS et MMS émis depuis la France métropolitaine, les DOM et l'UE. Toutefois, seul le forfait Le quatre vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM.

Le petit plus : avec le forfait Le quatre, vous pourrez également vous connecter et communiquer autant que souhaité depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.