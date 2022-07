Google Pixel 6a vs Xiaomi Redmi Note 11 pro+ : lequel choisir ?

Le nouveau smartphone Google Pixel 6a est disponible mais que vaut-il par rapport au Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ? Voici quelques éléments de réponse sous la forme de comparaison entre les deux appareils pour vous aider dans votre choix.

Le design du Google Pixel 6a est plus original que celui du Redmi Note 11 Pro+ 5G avec sa large bande dans le dos qui intègre les capteurs photo alors que l'îlot des objectifs est installé dans le coin supérieur à gauche sur le mobile Xiaomi. Ce dernier est nettement plus imposant avec une hauteur de 163,6 mm contre 152,2 mm pour le Google Pixel 6a qui est aussi moins large mais plus épais, accusant un profil de 8,9 mm contre 8,34 mm sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Le mobile Google est plus léger avec 178 grammes sur la balance contre 204 grammes pour le Xiaomi. Des deux, c’est ce dernier qui dispose de la batterie ayant la plus grande capacité avec 4500 mAh contre 4400 mAh mais il a surtout l’énorme avantage de supporter la charge à 120 watts, beaucoup plus rapide que la charge à 18 watts seulement proposé par le mobile Google. Aucun ne peut se recharger sans fil ou offrir la charge inversée.

Quelle puissance à l’intérieur et quelle connectivité ?

Si vous cherchez la puissance pure, c’est du côté du Google Pixel 6a qu’il faut regarder avec son chipset Tensor contre un MediaTek Dimensity 920 installé au cœur du Redmi Note 11 Pro+ 5G ne déméritant pas toutefois. Il est associé avec 6 ou 8 Go de mémoire vive alors qu’une seule configuration est proposée sur le Pixel 6a avec 6 Go de RAM. La capacité de stockage est fixée à 128 Go ne pouvant pas accepter de carte mémoire ce qui est le cas du Redmi Note 11 Pro+ 5G et qui est disponible avec 128 ou 256 Go d’espace mémoire interne. Les deux smartphones sont compatibles 5G mais le Pixel 6a a l’avantage de proposer du Wi-Fi 6 E contre du Wi-Fi 5, moins performant sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ce dernier est équipé d’un port audio jack, absent sur le mobile Google mais celui-ci profite d’une certification d’étanchéité IP67 le rendant résistant à l’eau douce et à la poussière alors que le Redmi Note 11 Pro+ 5G ne peut que supporter des projections d’eau. Il a toutefois un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil alors qu’il est sous l’écran du Google Pixel 6a.

Google Pixel 6a acheter au meilleur prix Amazon

459,00 € Amazon

Boulanger 459,00 € acheter Boulanger

Fnac 459,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Lequel a l’écran le plus remarquable et la meilleure configuration photo ?

Etant donné que le Redmi Note 11 Pro+ 5G est plus grand que son concurrent du jour, il est normal qu’il dispose d’une surface d’affichage à la diagonale supérieure : 6,67 pouces contre 6,1 pouces, les deux utilisant des dalles AMOLED et proposant une définition de 1080x2400 pixels mais le Xiaomi a l’avantage d’avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz pour le Pixel 6a ce qui a pour conséquence d’afficher des défilements moins fluides dans ce dernier cas.

Enfin, pour la partie photo, le Redmi Note 11 Pro+ 5G embarque une configuration de 108+8+2 mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels à l’avant contre un capteur principal de 12,2 mégapixels stabilisé et d’un objectif secondaire de 12 mégapixels sur le Pixel 6a mais avec un traitement d’image dont seul Google a le secret permettant d’optimiser les clichés et d’obtenir de très beaux résultats. Pour les selfies, c’est un capteur de 8 mégapixels qui permet de se prendre en photo.