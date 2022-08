Un bout de code découvert, la présentation du smartphone pliant Google Fold relancée ?

Sortira, sortira pas ? Le premier smartphone pliant de Google était pressenti pour une commercialisation puis des rumeurs faisaient état de l’abandon du projet par le géant américain ont été entendues. La découverte d’un bout de code mais surtout d’un pictogramme qui pourraient être utilisés pour un modèle pliant va finalement dans le sens d’un développement en cours qui pourrait déboucher sur un modèle fini, commercialisable.

Alors que Samsung doit prochainement présenter ses Galaxy Flip4 et Galaxy Fold4, est-ce que le géant américain sortira finalement ses propres smartphones pliants ? On ne connaît pas son nom commercial. Il pourrait s’appeler Google Pixel Fold ou Google Pixel NotePad, selon certaines rumeurs. Si plusieurs personnes pensaient qu’il serait disponible d’ici la fin de l’année, même si déjà fin 2021, d’autres analystes disaient savoir que Google avait failli annuler ce smartphone craignant qu’il ne soit pas assez compétitif par rapport aux modèles proposés par Samsung. En janvier, plusieurs indices laissaient penser qu’il était de nouveau en développement pour, en mai 2022, avoir de nouveaux rapports mettant en évidence un arrêt des recherches sur un tel smartphone.

Une icône qui relance le débat sur la sortie d’un Google Pixel Fold

Le site 9to5Google vient de se pencher sur la dernière mise à jour de l’application Google Camera (version 8.6) qui consiste principalement en des modifications logicielles de l’interface utilisateur. Cette mise à jour permet de changer l’apparence graphique et offre la possibilité de changer de coloris pour les icônes des modes d’images. Ces boutons peuvent maintenant avoir la même couleur que la teinte principale de l’interface Android. Dans le code de cette mise à jour, les personnes ont réussi à découvrir l’existence d’un nouveau mode qui porte le nom de Jupiter. Il s’agit d’un nom de code. Ce mode profite d’un bouton qui sera placé à gauche de celui qui permet de changer de caméra (entre celles situées à l’arrière et celle qui est en façade pour se prendre en selfie). L’icône de cette fonctionnalité semble illustrer ce qui pourrait être un téléphone pliable en son centre, le format pressenti pour le smartphone pliant de Google.

À quelle fonction cela fait-il référence ?

Les allégations vont bon train en ce qui concerne la fonction de ce mode Jupiter qui pourrait être pensé pour utiliser uniquement les caméras orientées vers l’arrière ou celle qui est disponible à l’avant étant donné qu’il ouvre la possibilité de changer de caméra. D’autres personnes pensent que ce mode affiche les aperçus des deux caméras (avant et arrière) en même temps. Difficile à ce stade d’en savoir plus. Pourtant, quelques détails de ce qui pourrait être la fiche technique du Google Pixel Fold font déjà l’objet de rumeurs insistantes comme la présence d’une puce Google Tensor à l’intérieur et de plusieurs capteurs photo dont un module principal de 12,2 mégapixels et un autre objectif de 16 mégapixels, comme sur le Pixel 5. Le débat sur la sortie potentielle d’un smartphone pliant sous la marque Google semble donc bien relancé et nous verrons dans les semaines prochaines si d’autres éléments vont dans le même sens. Rappelons que les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront très probablement annoncés courant octobre. L’occasion pour le Pixel Fold de se montrer ?

