Forfait pas cher : Dernières heures pour la promo Free Mobile 90 Go

Si vous n’avez pas encore souscrit à la super promo avec le forfait Free Mobile de 90 Go, c’est le moment ou jamais de le faire. Cette offre inédite s’achève en effet ce mardi 2 août à 23h59 ! Et si vous venez juste d’apprendre l’existence de cette promo, voici un petit récap de ce en quoi elle consiste, et comment en profiter !