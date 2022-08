Motorola edge 30 Neo, futur smartphone de la marque repéré sous Geekbench

Alors que tout le monde attendait la présentation officielle du flagship de la marque, le Motorola edge 30 Ultra et peut-être le Razr 2022, l’évènement a été annulé sans plus d’explications sur les raisons seulement quelques heures avant le début prévu. Il s’agit d’un fait plutôt rare mais qui peut arriver. En attendant d’autres informations, nous devons regarder tout ce qui se passe autour de nous et notamment dans les listes des résultats de certains outils de mesure afin d’y dénicher des futures nouveautés. Et justement, il se trouve qu'un nouveau smartphone qui n’a pas encore été officialisé vient de passer sous l’application Geekbench qui, rappelons-le, rend ses résultats publics. Avant la commercialisation d’un nouveau mobile, il n’est pas rare de voir quelques tests réalisés via l’application et qui mettent à jour certaines caractéristiques techniques.

Une fiche technique d’un milieu de gamme

Le mobile en question est de la marque Motorola et il pourrait s’agir du modèle edge 30 Neo qui est une version rebaptisée du edge 30 Lite. Il pourrait succéder à l’actuel edge 20 Lite disponible depuis la fin de l’année dernière. Les résultats de Geekbench mettent en évidence le fait que l’appareil sera doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 si on détaille les composants de son chipset et leurs fréquences d’horloge respectives. On peut aussi voir que l’appareil testé embarque 8 Go de mémoire vive et qu’il fonctionne sous le système d’exploitation de Google, Android 12. Il est toutefois possible que d’autres configurations soient aussi proposées avec peut-être 6 Go de mémoire vive, par exemple et différentes capacités de stockage avec, certainement 128 et 256 Go d’espace interne.

Sinon, le Motorola edge 30 Neo est attendu avec une batterie d’une capacité de 4020 mAh et un profil inférieur à 7 mm, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins au monde. Pour les photos, il se murmure qu’il pourrait disposer d’une caméra frontale de 32 mégapixels et qu’à l’arrière, il serait équipé de deux objectifs de 64 et 13 mégapixels. Enfin, il se dit que le Motorola edge 30 Neo ou edge 30 Lite serait commercialisé à partir de 399 €. Le passage sous Geekbench indique bien souvent que la présentation ne doit plus tarder.