Découvrez le top 5 des forfaits mobiles 100Go à moins de 10€ par mois sans engagement de durée

Vous souhaitez faire le plein de data sans dépasser le seuil des 10€ par mois ? Alors, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs Prixtel, Syma Mobile, Coriolis, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile ! Sans engagement et en promotion jusqu'au 16 août prochain inclus, nous vous présentons notre top 5 des forfaits 100Go dans cet article !

Prixtel : de 100Go à 160Go dès 9,99€

Prixtel propose son forfait Le géant - neutre en CO2 - avec une réduction mensuelle de 3€ la première année d'abonnement ! Vous pouvez ainsi verser la somme de 9,99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 12,99€ - pour bénéficier du premier palier data, soit 100Go d'internet en France métropolitaine ! Avec ce forfait, l'option 5G est disponible. Pour en profiter, il vous faudra vous acquitter de 5€ supplémentaires chaque mois.

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, l'opérateur prévoit 20Go afin que vous puissiez rester connecté. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous profiterez de l'illimité pour communiquer. Les appels émis depuis la Métropole vers les numéros des USA et du Canada ou encore vers les fixes de l'UE et des DOM bénéficieront également de cet avantage !

Syma Mobile : 100Go à 9,90€

Chez Syma Mobile, le forfait 100Go est à prix réduit la première année d'abonnement ! Ainsi, vous pouvez surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine pour la somme de 9,90€ par mois pendant 1 an avant de retrouver le tarif mensuel initial de 12,90€.

Avec ce forfait pas cher, deux options sont disponibles :

"appels internationaux" : gratuite

"réseau 5G" : + 5€/mois

Quand vous vous trouvez en Europe* et dans les DOM, vous disposerez de 20Go dédiés à votre connexion internet ainsi que de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS. Notez que les communications vers les DOM depuis la Métropole profitent aussi de cette garantie.

*UE + Islande, Norvège, Liechtenstein

Cdiscount Mobile : 100Go à 9,99€

L'opérateur Cdiscount Mobile, de son côté, met à disposition son forfait 100Go à 9,99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement. Au-delà, le tarif de cette série limitée s'élèvera à 12,99€ par mois.

Ce forfait sans engagement vous permettra de profiter de 100Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine, de 12Go(inclus) utilisables en Europe et dans les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations.

L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein s'invitent à la liste des pays depuis lesquels vous pourrez vous connecter et communiquer sans compter.

NRJ Mobile : 100Go à 9,99€

La série limitée de NRJ Mobile bénéficie elle aussi d'une réduction mensuelle de 3€ la première année d'abonnement ! À 9,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€, celle-ci vous propose 100Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine.

Si vous êtes amené à vous déplacer en Europe et dans les DOM, l'opérateur prévoit une enveloppe data de 12Go, dont l'usage sera décompté de l'enveloppe globale.

Vous profiterez bien entendu de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre guise en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne.

Coriolis Telecom : le forfait Brio Liberté 100Go à 8,99€

Le forfait 100Go de Coriolis Telecom est à seulement 8,99€ par mois la première année avant de repasser à son tarif de base à savoir 6,99€ par mois. Vous réalisez ainsi une économie jusqu'à 96€ la première année d'abonnement ! Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus globalement depuis les pays de l'Union européenne. Vous pourrez par ailleurs vous connecter à hauteur de 12Go lors de vos voyages effectués à l'étranger (UE/DOM).