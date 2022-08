Top 4 des forfaits mobiles dès 4.90€ par mois valables sans condition de durée

Envie de stabilité dans votre budget de téléphonie mobile ? Découvrez dans cet article notre top 4 des forfaits en promotion jusqu'au 16 août prochain inclus, valables sans condition de durée, avec les opérateurs Cdiscount Mobile, Syma Mobile, Auchan Telecom et NRJ Mobile ! De 20Go 60Go d'internet à maximum 7,99€ par mois, sans engagement ; vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal !

Cdiscount Mobile et sa série limitée 50Go à 7€

Cdiscount Mobile propose une série limitée avec 50Go d'internet en France métropolitaine à 7€ par mois, tarif valable sans condition de durée.

Si vous voyagez régulièrement au sein de l'Union européenne - DOM inclus, mais aussi, en Islande, Norvège et au Liechtenstein, l'opérateur vous fournit jusqu'à 11Go pour votre connexion internet. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous profiterez de l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez.

Syma Mobile et son forfait 20Go à 4,90€

De son côté, Syma Mobile met en avant son forfait sans engagement avec 20Go d'internet en France métropolitaine au prix définitif de 4,90€ par mois.

Cette offre mobile vous permettra par ailleurs de surfer sur le net à hauteur de 5Go lorsque vous vous déplacez en Europe - UE/DOM + Islande, Norvège, Liechtenstein - et de profiter de l'illimité depuis l'ensemble de ces zones.

Des options payantes sont disponibles, activables et désactivables en quelques clics et à tout moment, pour ajuster votre offre mobile selon vos envies et vos besoins.

Auchan Telecom et sa série limitée 30Go à 5,99€

Chez Auchan Telecom, vous pouvez souscrire à sa série limitée 30Go en vous acquittant de 5,99€ par mois. Ce tarif préférentiel restera valable au-delà de la première année d'abonnement.

Outre les 30Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine, vous disposerez de 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. L'illimité sera de mise pour appeler et envoyer vos messages sans compter où que vous soyez en Europe.

NRJ Mobile et sa série limitée 60Go à 7,99€

NRJ Mobile met lui aussi à disposition une offre promotionnelle valable sans limitation de durée. Le tarif de sa série limitée 60Go s'élève, en effet, à 7,99€ par mois.

Vous apprécierez les 60Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine ainsi que les 10Go pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Enfin, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France comme à l'étranger (UE/DOM) avec ce forfait pas cher.