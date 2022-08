Le Xiaomi 11 Lite Noir 5G NE est à prix cassé grâce à une double remise !

Profitez dès maintenant d’une double remise sur l’achat de votre Xiaomi 11 Lite Noir 5G NE. Grâce à deux offres incroyables et cumulables proposées par l’enseigne Boulanger, faites une réelle économie. On vous explique tout de suite comment en profiter en vous donnant tous les détails de cette double promotion.

Le Xiaomi 11 Lite Noir 5G NE est en promotion chez Boulanger

A la recherche de la meilleure promotion smartphone ? Nous avons trouvé une offre qui devrait vous plaire. Grâce à une remise immédiate proposée par Boulanger et à une remise différée proposée par Xiaomi, économisez 100€ sur l’achat du Xiaomi 11 Lite Noir 5G NE. Ces deux offres sont cumulables. La remise immédiate de 50€ s’applique directement lors de l’achat du smartphone Xiaomi. Pour profitez de la remise différée de 50€ offerte par Xiaomi, il vous suffit de remplir un bulletin de participation. Vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire sous 4 à 6 semaines.



Chez Boulanger, la livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin est également disponible. Ce smartphone Xiaomi neuf peut-être payé en plusieurs fois si besoin.

Toutes les caractéristiques du Xiaomi 11 Lite Noir 5G NE

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion est noir. Il a un poids de 158 g et mesure 160,53 x 75,73 x 6,81 mm. Au niveau de l'affichage, l'écran du 11 Lite 5G NE, smartphone de Xiaomi, propose une dalle AMOLED DotDisplay avec une définition de 2400 X 1080 px, 90 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,55 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

La puce Snapdragon 778G est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Du point de vue réseau et connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le mobile fonctionne sous la version Android 11. Du point de vue de l'autonomie, ce smartphone est doté d'une batterie de 4 250 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.

Quatre modules photos sont présents sur le 11 Lite 5G NE, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise quant à lui par 20 Mpx de résolution. Concernant les clips vidéo, le portable peut filmer en 4K. Cet appareil embarque également un stabilisateur électronique.