Le Xiaomi Redmi Note 11 est au prix le plus bas chez ce marchand !

Avec la rentrée qui approche, vous êtes certainement à la recherche d'un smartphone pas cher pour vous ou bien pour votre enfant ! Nous vous conseillons vivement de vous intéresser au Xiaomi Redmi Note 11. Il offre un rapport qualité-prix imbattable . Il est possible de l'acheter pour moins de 200€ . On vous donne tous les détails de cette offre et on vous en dit plus sur les caractéristiques de ce smartphone.

A moins de 200€, le Xiaomi Redmi Note 11 est fait vous !

Avec la rentrée qui approche à grand pas, nous vous avons sélectionné une offre pour un smartphone Xiaomi vraiment pas cher. Ca va être l'occasion de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un de vos proches avec un modèle offrant un très bon rapport qualité-prix. Pour moins de 200€ actuellement, vous pouvez vous offrir l'excellent Xiaomi Redmi Note 11. Vous le trouverez au petit prix de 188.32€ chez Amazon en ce moment. Il est vendu par le constructeur Xiaomi lui-même sur sa boutique Amazon. Réalisez ainsi votre achat en toute sécurité.

Ce Redmi Note 11 neuf vous sera livré gratuitement et rapidement directement à votre domicile. En le commandant aujourd'hui, vous l'aurez entre les mains dans quelques jours seulement. Il est également possible de payer ce téléphone en 4 fois. Étalez le paiement peut vous permettre d'appréhender les dépenses de la rentrée plus sereinement.

Performances et endurance : que nous offre ce Xiaomi Redmi Note 11 ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 a prix canon chez Amazon est bleu. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une protection contre les dépôts de poussière et l'eau. L'écran Amoled du Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, est équipé d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 6,43 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Sous le capot, le mobile possède une puce Snapdragon 680, appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil a aussi une puce graphique Adreno 610. Au niveau du réseau et de la connectivité, le portable est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Ce smartphone dispose de la charge rapide 33 W. Du point de vue de l'autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. En ce qui concerne l'objectif avant, il possède 13 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Sur le plan des clips vidéo, le mobile peut enregistrer en 1080p.