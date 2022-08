Samsung Galaxy A52s : avec cette réduction de -30%, il est à prix cassé !

Le Samsung Galaxy A52s est en promotion à prix canon

Grâce à cette promotion, avec un budget de 300€ environ, vous pouvez vous offrir un smartphone Samsung performant et récent. C'est le moment idéal pour changer de téléphone sans se ruiner. Sur le site de Rakuten, vous trouverez l'incontournable Samsung Galaxy A52s en promotion. Proposé avec une réduction de -30%, son prix chute pour votre plus grand bonheur. Vous pouvez ainsi l'acheter au prix de 319.99€ au lieu de 459€. Faites une belle économie immédiate de 139.01€. A ce prix là, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde, alors si vous avez envie d'un nouveau Galaxy A52s, foncez !

Vos achats chez Rakuten vous rapportent de l'argent. Après votre commande, recevez 16€ sur votre cagnotte. Vous pourrez l'utiliser lors de votre prochaine commande sur le site. De quoi continuer à faire de bonnes affaires. La livraison gratuite à domicile et le paiement en plusieurs fois sont mis à votre disposition pour vous faciliter la vie.

Toutes les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A52s

Le Galaxy A52s 5G se décline en quatre coloris différents (Noir, Blanc, Lavande et Menthe). Il pèse 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Le smartphone Galaxy A52s 5G est équipé d'un écran Super Amoled d'une définition de 2400 X 1080 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,50 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Sous le capot, l'appareil opte pour la puce Snapdragon 778G. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Elle est épaulée par 6 Go de RAM et par un espace de stockage de 128 Go. Au niveau de la connectivité et du réseau, l'appareil a la 5G ainsi que le wifi 5. Le portable est livré avec la version Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide 25 W.

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté pour sa part de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant propose, lui, 32 Mpx de résolution. Capturez vos clips vidéo en 4k. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique.