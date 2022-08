OnePlus 10T : le smartphone le plus puissant de la marque est disponible aujourd'hui

Le OnePlus 10T est enfin disponible !

Le smartphone OnePlus 10T a été annoncé début août. Depuis, il était possible de réaliser des précommandes des deux versions proposées : avec 8+128 Go à 729 € ou 16+256 Go à 829 €. Désormais, le mobile est disponible et les livraisons doivent être honorées. Il vient donc rejoindre le OnePlus 10 Pro qui est proposé depuis plusieurs mois maintenant dans le commerce. Le OnePlus 10T profite d’un design assez similaire notamment au niveau de son bloc d’optiques installé à l’arrière. Il est proposé en noir ou en vert. Il est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1 et pourra profiter de la version 13 dans les prochains mois, comme la version Pro.

Le plus puissant et le chargement le plus rapide des OnePlus

Techniquement, le OnePlus 10T profite de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ce qui en fait le mobile le plus puissant de la marque étant donné que la version Pro dispose de la version Snapdragon 8 Gen 1, légèrement moins véloce mais offrant tout de même d’excellentes performances. Il est donc décliné avec 8 ou 16 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage ne pouvant pas accepter de cartes mémoires micro SD. On peut compter sur l’intégration d’un système de refroidissement développé par OnePlus afin de tempérer le mobile lorsqu’il est hautement sollicité. Outre sa puissance, le OnePlus 10T a la particularité d’accepter la charge à 150 watts ce qui lui permet de se recharger en moins de 19 minutes contre 80 watts pour la version Pro. Le bloc d’alimentation est livré avec l’appareil ainsi que le câble USB autorisant cette prouesse.

Un écran des plus brillants et une configuration photo musclée déjà éprouvée

L’écran du smartphone OnePlus 10T mesure 6,7 pouces, comme sur la version Pro avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120, 90 ou 60 Hz et une compatibilité HDR10+. Il affiche une définition de 1080x2412 pixels contre 1440x3216 pixels pour la version Pro. Le mobile est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 avec du NFC et du Bluetooth. L’appareil propose un son stéréo avec prise en charge du format Dolby Atmos et des standards haute qualité sans fil aptX, aptX HD, LDAC et AAC. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 10T est équipé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels que l’on trouve sur de très nombreux smartphones. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels est présent pour les photos en mode macro. Pour les appels vidéo et les selfies, il faut compter sur un capteur de 16 mégapixels comme les OnePlus Nord CE 2 et Nord CE 2 Lite 5G.