Avec -52% de réduction, le Samsung Galaxy S22 est à prix cassé !

Une promotion incroyable fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22

Envie de vous faire plaisir avec un smartphone haut de gamme offrant des performances remarquables ? Avec cette promotion concernant le Samsung Galaxy S22, vous pourrez en plus faire une belle économie immédiate de 720€ sur l'achat de votre nouveau téléphone. Ce Samsung est en effet à prix cassé pour la rentrée chez Rakuten. Son prix chute de façon drastique de 1375€ à 655€ seulement.

Le bon plan ne s'arrête pas là car Rakuten vous offre en plus 45.85€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette dernière lors de votre prochain achat sur le site. Ce sera encore une belle raison de vous faire plaisir tout en profitant de tarifs exceptionnels. Ce Galaxy S22 neuf vous sera livré gratuitement à domicile. Un paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition si vous en avez besoin.

Samsung Galaxy S22 : des performances incroyables

Le Samsung Galaxy S22 à prix cassé est noir. Il a un poids de 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. L'écran AMOLED du Galaxy S22, smartphone de Samsung, propose 1080 X 2340 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Le portable embarque la puce Exynos 2200, épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Cet appareil possède aussi une puce graphique Xclipse 920. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise Android 12. Sa batterie d'une capacité de 3 700 mAh est compatible avec la charge rapide 25 W ou la charge sans fil.

Quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S22, trois à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant possède 10 Mpx de résolution. Ce mobile embarque un stabilisateur optique. Du côté des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 8K@24 fps.