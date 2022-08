Le Honor X8 5G qui passe à la vitesse supérieure est désormais disponible

La marque Honor continue de développer son offre sur les segments des smartphones et après les modèles Premium Honor 50 et haut de gamme Magic4 et Magic4 Pro, sans oublier le Magic4 Lite 5G, elle complète ainsi sa proposition de mobiles. Le Honor X8 a été officialisé courant avril et il est disponible depuis quelques semaines maintenant pour un prix de lancement de 259 €. Il est animé par Android 11 avec les Google Mobile Services et une surcouche logicielle développée par le fabricant. Ce modèle marque le premier lancement de produits de la série X à l’étranger pour Honor. Désormais, il est aussi accompagné de la version 5G, le premier Honor X8 ne pouvant accéder qu’aux réseaux 4G.

Une configuration technique qui diffère du Honor X8 4G

Comme le Honor X8, la version 5G est déclinée en bleu et en noir avec une partie arrière qui reflète la moindre source de lumière. Logiquement, on serait tenté de penser que le nouveau reprend exactement la fiche technique du précédent mais pas du tout. Les dimensions ne sont pas identiques non plus. En effet, le Honor X8 fait 163,4x74,7 mm contre 163,66x75,13 mm pour le Honor X8 5G. Ce dernier a une épaisseur de 8,68 mm et un poids de 194 grammes contre 7,45 mm de profil et 177 grammes sur la balance pour le Honor X8 5G. Il fait 177 grammes et une épaisseur de 7,45 mm donc un tout petit peu moins que les iPhone 13 faisant 7,65 mm de profil. Comme la quasi-totalité des mobiles, mis à part les séries Magic4, le bloc d’optiques est installé dans le coin supérieur à gauche, en forme de carré pour intégrer tous les capteurs photo. Le nouveau smartphone Honor X8 5G est alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh (4000 mAh pour le Honor X8) et pouvant supporter la charge à 22,5 watts. Il est compatible avec les réseaux 5G et propose du Wi-Fi 5. Le lecteur d’empreinte digitale est positionné au niveau du bouton de mise en veille pour poser naturellement son pouce dessus.

Une plus grande autonomie mais un peu moins de capteurs photo

Le Honor X8 5G est doté d’un écran qui utilise une dalle LCD faisant 6,5 pouces contre 6,7 pouces sur le Honor X8. Il propose une moindre définition : 720x1600 pixels mais il a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Honor X8 5G est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ alors que le Honor X8 est doté d’un Snapdragon 680. On peut compter sur la présence de 6 Go de mémoire vive mais sachez que l’on peut augmenter de 2 Go supplémentaires cette capacité grâce à la fonction Honor RAM Turbo, une technologie qui utilise la mémoire flash en tant que mémoire vive afin de booster les performances si besoin et de pouvoir ouvrir plus d’applications simultanément. Il y a 128 Go d’espace de stockage. Il est possible d’utiliser une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To pour augmenter la capacité d’enregistrement. Pour la partie multimédia, le Honor X8 5G est équipé d’une configuration moins complète que son aîné avec un module principal de 48 mégapixels accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels pour l’optimisation de portraits et les calculs de profondeur de champ.

Par rapport au Honor X8, le Honor X8 5G a donc pour principal avantage le fait de pouvoir accéder aux réseaux 5G, d’offrir une plus grande autonomie par rapport à son aîné mais dispose d’un écran moins lisible, d’un poids et d’une épaisseur supérieurs.

Disponibilités, prix et offres de lancement pour le Honor X8 5G

Le nouveau smartphone Honor X8 5G est disponible pour un prix de 269 €. Jusqu’au 26 septembre, il profite d’une offre de lancement selon les revendeurs. Sur le site Hihonor du construteur lui-même, l’appareil est proposé avec un coupon de réduction de 30 € avec un bracelet connecté Band 6 offert ainsi qu’une coque de protection.Cette offre est valable seulement pendant 5 jours encore.