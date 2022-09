Quel forfait mobile avec 110Go à prix canon choisir entre la promo Coriolis et Free Mobile ?

Envie de faire le plein de data à bon prix ? Découvrez dans cet article notre duel de forfaits avec 110Go d'internet à 14€ par mois, sans engagement, mis en avant par les opérateurs Free Mobile et Coriolis Telecom !

Free Mobile et Coriolis Telecom : deux offres avec 110Go en promotion

Les opérateurs Free Mobile et Coriolis Telecom proposent tous deux une offre mobile avec 110Go d'internet en France métropolitaine bénéficiant d'un tarif préférentiel et sans engagement.

La nouvelle série de Free Mobile est valable jusqu'au 13 septembre inclus et coûte la somme de 13,99€ par mois pendant 1 an. Au-delà, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox et 9,99€/mois pour les clients Freebox Pop).

La série spéciale de Coriolis Telecom, quant à elle, court jusqu'à demain soir, 23h59. Cette exclusivité web vous permettra de profiter de 110Go au prix de 11,99€ par mois sans condition de durée !

Quel forfait 110Go choisir : Free Mobile ou Coriolis Telecom ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : la série spéciale de Coriolis Telecom est plus avantageuse la première année d'abonnement et même au-delà selon les situations (tarifs avantageux pour les abonnés Freebox). 2€/mois de différence à l'avantage de la série spéciale pendant 1 an.

La pérennité de l'offre : pas de question à se poser avec la série spéciale puisqu'elle est pérenne contrairement à la série Free. Sachez cependant que le changement d'offre mobile vous permettra d'apprécier de nombreuses garanties supplémentaires à découvrir sur le site officiel de Free Mobile.

La data à l'étranger : la série free se montre plus généreuse avec ses 12Go dédiés à votre connexion en Europe et dans les DOM. Quant à la série spéciale, elle fournit 10Go utilisables depuis ces destinations.

L'illimité : l'illimité est de mise avec les deux forfaits mobiles en France métropolitaine comme depuis l'étranger (UE/DOM).

Les petits plus : c'est selon vos goûts ! La série Free permet de profiter du Free WiFi en illimité depuis la Métropole. La série spéciale offre la possibilité de souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.