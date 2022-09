Sony Xperia 5 IV tente de se hisser au niveau du Xperia 1 IV héritant de ces technologies pour la photo et les vidéos

Le nouveau téléphone mobile Sony Xperia 5 IV est le premier à intégrer les technologies embarquées dans le très haut de gamme Xperia 1 IV. Il s’agit notamment de la fonction Eye AF ainsi que le suivi en temps réel sur tous les objectifs montés dans son dos. Il embarque un capteur frontal de 12 mégapixels. Le mobile est capable de réaliser des vidéos Ultra HD HDR avec une fonction de moniteur externe afin de contrôler les scènes ainsi capturées depuis un appareil photo de la gamme Alpha du fabricant. Au dos, il y a un capteur principal de 12 mégapixels Exmor RS ouvrant à f/1.7 avec une longueur focale de 24 mm, un autre de 12 mégapixels aussi ouvrant à F/2.4 avec une longueur focale de 60 mm et un dernier capteur, aussi de 12 mégapixels ouvrant à F/2.2 d’une longueur focale de 16 mm et capable de prendre des photos en mode ultra grand-angle sur 124 degrés.

Pour l’affichage, le Xperia 5 IV dispose d’un écran AMOLED 120 Hz sur une diagonale de 6,1 pouces, toujours au format cher à Sony, 21:9 que le constructeur annonce comme étant 50% plus lumineux que son prédécesseur. Le son est stéréo depuis deux haut-parleurs. Il supporte le format 360 Reality Audio ainsi que la fonction DSEE Ultimate qui rehausse le niveau des titres de musique compressés. Il y a un connecteur audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Notez la compatibilité avec les formats IMAX Enhanced et DTS afin de profiter des contenus disponibles sur la plateforme Bravia Core for Xperia auquel le mobile peut prétendre.

En outre, on peut également compter sur la charge sans fil et la charge inversée pour alimenter d’autres appareils mobiles. La batterie a une capacité de 5000 mAh. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aux excellentes performances et associé ici à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go avec support d’une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Le mobile est totalement étanche puisque certifié IP68. Il est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et supporte le format Bluetooth LE Audio. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté comme les autres mobiles de la marque. Il a des dimensions de 156x67 mm avec un profil de 8,2 mm et un poids de 172 grammes. Le nouveau smartphone Sony Xperia 5 IV est décliné en vert, noir, et blanc écru pour un prix de 1049 €.