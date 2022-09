Samsung Galaxy A53 5G: pour la rentrée, il est disponible à petit prix chez ce marchand!

Le Samsung Galaxy A53 5G, en promotion pour moins de 400€ chez Amazon

Et si vous passiez à la 5G pour la rentrée ? Profitez des promotions chez Amazon pour passer à la vitesse supérieur grâce au Samsung Galaxy A53, un des meilleur smartphone 5G de sa catégorie. En ce moment, Amazon propose ce smartphone à 346€ au lieu de 429€. Une réduction de 20% ! De quoi réaliser de belles économies pour la rentrée.

Ce smartphone sorti récemment vous permet de profiter au mieux de votre forfait 5G. Idéal pour la rentrée avec son prix attractif et ces performances intéressantes. Il fait parti des meilleurs smartphones 5G à moins de 400€!

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy A53 5G?



Le Samsung Galaxy A53 5G en promotion est le bleu clair, mais il se décline en quatre couleurs différentes, le noir, le blanc, le bleu et le rose. Il a un poids de 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une assurance contre la poussière et résiste à l'eau. Du point de vue des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le Galaxy A53 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,50 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.



Le Galaxy A53 5G possède cinq objectifs pour ce qui est de l'appareil photo, quatre modules arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal intègre quant à lui une résolution de 32 Mpx. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique. Concernant les clips vidéo, le portable peut capturer en 4k.





Pour des performances optimales, nous retrouvons la puce Exynos 1280. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G68 MC4. Il offre un espace de 6 Go de RAM et est disponible avec un stockage interne de 128 Go, de quoi stocker des milliers de photos. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 12. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie propose une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 25 W.