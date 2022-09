Motorola présente officiellement les nouveaux smartphones edge30 neo, edge30 fusion et edge30 ultra

Après les smartphones edge30 Pro et edge30 respectivement lancés en février et mai de cette année, la série edge30 compte maintenant 5 appareils avec les nouvelles versions neo, fusion et ultra.

Le téléphone Motorola edge30 neo est le fruit d’une collaboration exclusive entre Motorola et Pantone. En effet, le smartphone profite d’une déclinaison en Very Peri qui est la couleur de l’année. Il a donc une coque Very Peri (violette) et propose également une interface dans les mêmes tons que l’on peut sélectionner dans les paramètres de l’appareil. Il est aussi décliné en Pantone vert pastel avec la possibilité d’une interface dans le même coloris. On peut également compter sur une version noire Pantone Onyx noir et Pantone Ice Palace (argentée).

Le smartphone profite d’un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque deux haut-parleurs pour un son stéréo et revendique une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Sa batterie a une capacité de 4020 mAh avec le support de la charge à 68 watts ce qui lui permettrait de gagner 50% en 15 minutes, selon Motorola. En outre, rare pour ce segment de marché, il propose la charge sans fil. Pour les photos, le Motorola edge30 neo dispose d’un capteur photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle mais qui s’occupe également des photos macro et des portraits pour les optimiser avec un flou d’arrière-plan. Autour du bloc d’optiques, à l’arrière, une LED fait le tour de la plaque qui contient les capteurs pour prendre différentes couleurs et ainsi informer l’utilisateur de l’arrivée d’une notification. Fin, le mobile ne fait que 7,75 mm de profil.



Le nouveau smartphone Motorola edge 30 neo sera disponible fin septembre pour un prix de 399 €. Du 30 septembre au 13 novembre, pour tout achat d’un edge30 neo, un assistant vocal avec son socle de recharge Lenovo Smart Clock2 est offert en plus d’une offre de remboursement de 50 € (offre limitée à 700 participants).

Motorola edge30 fusion, un mobile Premium, sans aucun doute

Le smartphone Motorola edge30 fusion monte en gamme avec des caractéristiques techniques supérieures au modèle neo. Il est équipé d’un revêtement au dos en « peau de pêche » anti-traces de doigts. Il est décliné en noir ou en blanc. Il profite d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, incurvé des deux côtés avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Les deux côtés de l’écran peuvent s’allumer d’une couleur spécifique pour prévenir l’utilisateur de l’arrivée d’une notification comme sur les mobiles de la marque Oppo, par exemple. Le mobile dispose de deux haut-parleurs et se veut compatible avec le format audio Dolby Atmos. Au dos, il intègre trois capteurs photo dont un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et embarquant la technologie quad pixels pour combiner plusieurs clichés en un seul et ainsi obtenir plus de lumière sur la photo finale. L’autofocus est omnidirectionnel ce qui permet d’avoir une netteté en toutes circonstances. Il y a également un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un module de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits. Comme le Motorola edge30 neo, il y a un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour prendre des selfies. Le mobile est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 888+ avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Sa batterie a une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 68 watts.

Le nouveau smartphone Motorola edge 30 fusion sera disponible fin septembre pour un prix de 699 €. Du 30 septembre au 13 novembre, pour tout achat d’un edge30 fusion, un assistant vocal avec son socle de recharge Lenovo Smart Clock2 est offert en plus d’une offre de remboursement de 70 € (offre limitée à 700 participants).



Quelles caractéristiques techniques pour le Motorola edge30 ultra ?

Enfin, le haut de gamme Motorola edge30 ultra représente la version ultime notamment puisqu’il s’agit du premier smartphone à embarquer le capteur photo de 200 mégapixels élaboré par Samsung. Plus précisément, il s’agit du modèle S5KHP1 ouvrant à F/1.9 avec une taille de pixel de 0,64 µm et une taille de capteur de 1/1.22 pouce stabilisé optiquement. Il peut combiner 16 pixels en un via la technologie Ultra Pixel et peut enregistrer des séquences vidéo Ultra HD HDR10+. Il est accompagné par un autre capteur de 50 mégapixels cette fois pour les photos en mode ultra grand-angle. Un troisième capteur de 12 mégapixels embarque un téléobjectif avec zoom 2x. À l’avant, le capteur dispose de 60 mégapixels. Le tout est organisé au dos de l’appareil dans le coin supérieur à gauche tandis que le reste de l’arrière profite d’un revêtement en « peau de pêche », comme le edge30 fusion, résistant aux chocs, selon Motorola.

Le smartphone Motorola edge30 ultra profite d’un très grand écran AMOLED sur 6,7 pouces en mode incurvé avec une fréquence de 144 Hz. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soit le plus puissant pour les mobiles sous Android, à ce jour. Il y a 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Comptez sur une capacité de 4610 mAh pour la batterie avec une charge à 125 watts ce qui est très rapide alors que la charge sans fil est également supportée jusqu’à 50 watts. Il est compatible avec la fonction Motorola Ready For, comme les autres edge30 neo et edge30 fusion permettant d’étendre les fonctionnalités du mobile sur un écran externe. Décliné en noir ou en blanc, le nouveau smartphone Motorola edge 30 ultra sera disponible fin septembre pour un prix de 899 €. Du 30 septembre au 13 novembre, pour tout achat d’un edge30 ultra, un assistant vocal avec son socle de recharge Lenovo Smart Clock2 est offert en plus d’une offre de remboursement de 100 € (offre limitée à 700 participants).