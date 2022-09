Qualcomm propose ses chipsets Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1

La société Qualcomm a récemment annoncé la disponibilité de deux nouvelles puces destinées aux smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Objet d’une refonte de la nomenclature pour mieux s’harmoniser avec les actuels haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1.

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 sera à l’adresse des téléphones portables de milieu de gamme. Il veut offrir le contrôle sur la luminosité de l’écran, des plus précises. Les premiers modèles embarquant cette puce sont attendus pour le premier trimestre 2023. De son côté, le Snapdragon 4 en 1 sera intégré sur les modèles d’entrée de gamme et promet des performances « impressionnantes », selon Qualcomm, ainsi qu’une autonomie améliorée. Les premiers mobiles qui s'intégreront sont attendus pour le troisième trimestre 2022, c’est-à-dire demain.

Les promesses du chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Toujours d’après Qualcomm, le nouveau chipset Snapdragon 4 gen 1 devrait offrir une puissance supérieure de 15% sur la partie CPU confiée au cœur Kryo développé par le fondeur américain. Un gain de 10% de performances est attendu pour la partie graphique GPU Adreno. Il serait possible de jouer à des jeux AAA, c’est-à-dire qui utilisent des graphismes avancés. La puce prend en charge les capteurs photo jusqu’au 108 mégapixels et peut gérer plusieurs capteurs simultanément. Un moteur d’intelligence artificielle est intégré permettant d’apprendre des habitudes des utilisateurs pour mieux répondre et surtout plus rapidement. Le mode Snapdragon X51 permet d’accéder aux réseaux de télécommunication 5G et au Wi-Fi 5 (802.11 ac).

Comptez également sur le support du Bluetooth 5.2 et des clés de sécurité WPA3. Pour l’audio, le système prend en charge le Qualcomm TrueWireless. Enfin, côté affichage, le Soc supporte la définition FHD+ soit 1080x2520 pixels au maximum avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le type de mémoire de stockage accepté est le UFS 2.2 tandis qu’en mémoire vive, le format LPDDR4x est supporté. Le chipset porte le numéro de modèle SM4375.

Le Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm pour les mobiles de milieu de gamme

Le nouveau chipset Snapdragon 6 Gen 1 est capable de supporter les capteurs photo jusqu’à 200 mégapixels et de réaliser des captations vidéo HDR, une première pour un Soc de la série 6. Des traitements anti-bruit sur les photos prises de nuit sont également supportés. Les performances graphiques promettent un gain de 35% par rapport à la précédente génération. En outre, la partie CPU est annoncée comme plus puissante de 40%. Le Soc peut prendre en charge les écrans affichant une définition FHD+ jusqu’à 120 Hz.

Doté d’un modem Snapdragon X62 5G de 4e génération afin de se connecter aux réseaux Wi-Fi 6E. Le Bluetooth 5.2 est supporté. Côté mémoire vive, le chipset accepte le format LPDDR5 jusqu’à 12 Go. Le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 est référencé sous le numéro de modèle SM6450.