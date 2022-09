Avec cette promotion, le Xiaomi Redmi Note 11 est vraiment pas cher !

Le Xiaomi Redmi Note 11 : la référence incontournable en promotion à 207€

Envie d'un smartphone pas cher, récent et offrant des performances plus que satisfaisantes ? Avec un petit budget, impossible de s'offrir un iPhone 14 mais pour autant vous pourrez tout de même acheter un smartphone offrant toutes les caractéristiques nécessaires pour le quotidien. En promotion à -16%, le prix du Xiaomi Redmi Note 11, avec un espace de stockage de 128 Go, chute avec bonheur chez Rakuten. Son prix passe de 249€ à 207.89€ seulement. De quoi faire une économie immédiate de 41.11€. Cette baisse de prix est parfaite pour affronter la rentrée 2022 qui est souvent synonyme de dépenses.

Ce qui est génial chez Rakuten c'est que vos achats vous rapportent de l'argent ! Ainsi, après avoir commandé votre smartphone Xiaomi, vous recevrez 10.39€ sur votre cagnotte. De quoi continuer à profiter des petits prix proposés par le marchant tout au londe de l'année sur une large gamme de produits. Ce téléphone neuf, vous sera livré gratuite à domicile.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 proposé en promotion chez Rakuten est gris. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre les dépôts de poussière et l'eau. D'un point de vue de la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Le smartphone Redmi Note 11 est doté d'un écran Amoled avec une définition de 2400 X 1080 px, 90 Hz de taux de rafraîchissement et 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Le Redmi Note 11 embarque cinq objectifs pour les photographes amateurs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. Pour sa part, l'objectif frontal se caractérise par une résolution de 13 Mpx. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique. Quant aux clips vidéo, le portable est capable de capturer en 1080p.

La puce Snapdragon 680 est appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil est aussi équipé d'une puce graphique Adreno 610. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le mobile utilise la version Android 11. Pour recharger votre portable à tout moment, profitez d'une charge rapide de 33 W. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie intègre une capacité de 5 000 mAh.