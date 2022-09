Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits RED by SFR dès 5€ par mois !

Il est encore temps de profiter des offres promotionnelles proposées par l'opérateur RED by SFR ! De 1Go à 200Go, sans engagement et à prix cadeau même après la première année d'abonnement ; venez découvrir les forfaits RED en promotion, disponibles seulement jusqu'à ce soir, 23h59 !

RED by SFR : trois offres en promotion sans limitation de durée

RED by SFR avait lancé le 29 août dernier trois nouvelles offres bénéficiant d'un tarif préférentiel valable même au-delà de la première année de votre abonnement ! Ainsi, vous pouvez choisir parmi les offres RED 1Go, 100Go et 200Go dès 5€ par mois.

Pour agrémenter votre offre mobile, l'opérateur propose deux options payantes : la vitesse 5G et 20Go depuis UE/DOM, USA, Canada. Pour profiter de l'une ou de l'autre, il vous faudra verser 5€ chaque mois en plus du tarif de votre abonnement mobile. La vitesse 5G est disponible avec les forfaits RED 100Go et 200Go. Quant à la seconde option, elle vous permettra de bénéficier de 20Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne, des États-Unis et du Canada ainsi que de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces destinations.

Les offres RED sont sans engagement, vous permettant de résilier dès que souhaité et sans frais l'un ou l'autre de votre abonnement.

De 1Go à 200Go dès 5€ par mois

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre guise depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'Union européenne et les DOM.

Pour les budgets à prix mini, l'offre 1Go à 5€ par mois est idéale. Votre enveloppe data de 1Go vous permettra d'éviter le hors-forfait d'office et de consulter quelques mails.

Vous souhaitez profiter d'un maximum de data ? Le forfait RED 100Go est à 15€ par mois et vous offre jusqu'à 100Go en France métropolitaine ainsi que 17Go dédiés à votre connexion depuis l'étranger (UE/DOM).

L'offre RED 200Go vous coûtera la somme de 20€ par mois. Avec celle-ci, vous profiterez de 200Go pour surfer sur le web en toute sérénité depuis la Métropole et de 20Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM.