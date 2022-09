Dernier jour pour craquer pour la Série Limitée Free Mobile 110Go à prix canon !

Une série Free avec 110Go d'internet

Le 31 août dernier, l'opérateur Free Mobile lançait une toute nouvelle série Free avec jusqu'à 110Go d'internet en France métropolitaine au prix de 13,99€ par mois. Avant de vous préciser les garanties de cette série, prenons le temps de vous présenter le principe des séries de Free Mobile.

Ces dernières bénéficient d'un tarif préférentiel valable la première année de votre abonnement puis évoluent de manière automatique vers le forfait Free 5G. Ce changement d'offre vous permettra bien entendu d'apprécier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data avec 210Go en 5G - voire illimitée - en Métropole, 25Go à l'étranger ou encore l'accès gratuit à l'application Free Ligue 1. Le tarif du forfait Free 5G s'élèvera à 19,99€ par mois, à 15,99€ par mois pour les abonnés Freebox ou à 9,99€ par mois pour les clients de la Freebox Pop !

L'un comme l'autre de ces forfaits mobile est sans engagement.

Les garanties de la série Free 110Go

Avec cette série Free, vous aurez l'opportunité de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 110Go dédiés à cet usage, mais aussi grâce au Free WiFi illimité !

Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ? L'opérateur prévoit jusqu’à 12Go pour que vous puissiez rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS & MMS sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM. Plus précisément, depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité comme suit :