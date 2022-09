Amplificateur 4G : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Pourquoi utiliser un amplificateur 4G ?

Vous habitez dans une zone géographique qui est normalement couverte par la 4G de votre opérateur, mais vous ne parvenez pas à recevoir un signal stable sur votre smartphone ? La qualité du signal 4G est tellement mauvaise dans certaines pièces de votre maison que vous n’arrivez pas à streamer du contenu ou à télécharger vos films favoris sans avoir à vous déplacer ? Etes-vous souvent confronté à de fréquentes coupures de la connexion Internet ou à d’importantes chutes du débit ?

Si vous vivez quotidiennement l’une ou l’autre de ces situations, il est fort probable que l’épaisseur des murs du bâtiment (ou de votre maison) ou les matériaux utilisés pour leur construction, empêche la bonne diffusion du signal mobile 4G. Cela peut également être lié à une forte urbanisation de la zone (nombre élevé de gratte-ciels dans la zone), ou à l’opposé, au fait d’un éloignement trop important des équipements du réseau. Afin de remédier à ces désagréments, la solution la plus efficace est d’installer amplificateur 4g. Le rôle de cet équipement est, comme son nom l’indique, d’amplifier le signal 4G LTE afin de rendre ce dernier accessible même derrière les murs épais et dans les endroits reculés d’un bâtiment, d’une maison ou même d’un véhicule.

Amplificateur 4G : comment ça marche ?

Un amplificateur de signal mobile 4G est un dispositif composé d’une sorte de boîtier, d’une antenne extérieure et d’une ou plusieurs antennes intérieures. Une fois installé, son antenne extérieure capte le signal 4G en provenance des tours cellulaires et le transmet, via un câble coaxial, au boîtier qui se charge de l’amplifier.

Le signal ainsi amplifié est ensuite diffusé par la ou les antennes intérieures dans la zone ciblée.

Le mécanisme inverse est également valable pour l’envoi de données ou pour garantir une qualité d’appels optimale. Dans ce cas, le signal émis depuis votre smartphone est amplifié et diffusé avec plus d’intensité vers les installations réseau.

Quel amplificateur 4G choisir ?

Sur le marché, on distingue essentiellement deux principaux types d’amplificateurs 4G :

Les amplificateurs pour véhicules (voiture, camion, bateau, camping-car). Ils sont destinés à une utilisation en mobilité ;

Les amplificateurs de signal 4G pour les bâtiments (maison, bureau, hôtel, etc.). Plus puissants que les premiers, ils sont destinés à une utilisation fixe.

En plus de cette distinction liée à l’utilisation finale, plusieurs autres critères doivent être pris en compte pour faire le choix le plus approprié :

Les bandes de fréquence compatibles ;

La portée de la couverture ;

La simplicité d’installation et de configuration ;

Le prix, etc.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander les conseils et l’avis d’un spécialiste avisé.