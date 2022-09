Promo de dernière minute : les forfaits mobiles dès 4.99€ chez Bouygues Telecom, Free Mobile et les MVNO

Les promos B&You de Bouygues Telecom

L'opérateur Bouygues Telecom propose jusqu'au 13 septembre inclus trois forfaits illimités B&You à prix cassés. Le moins cher à 4.99€ inclut l'essentiel à savoir 1Go de data ainsi que les communications illimitées (appels; SMS et MMS) en France et depuis l'UE et DOM. Le second facturé 14.99€ par mois permet quant à lui de profiter d'une généreuse enveloppe Web de 100Go en France dont 25Go et Europe et DOM. Vous profiterez également de l'illimité pour communiquer avec vos proches en France mais aussi en voyage depuis l'union européenne et DOM. Le troisième forfait mobile est affiché au prix de 19.99€ et permet de consommer jusqu'à hauteur de 200Go par mois en métropole dont 25 Go en Europe et DOM. Les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité que ce soit dans l'hexagone ou depuis l'Europe et DOM.

Pour résumer, vous avez le choix parmi ces trois propositions :

Le forfait B&You 24/24 + 1Go à 4.99€

Le forfait B&You 24/24 + 100Go à 14.99€

Le forfait B&You 24/24 + 200Go à 19.99€

Ces trois forfaits B&You sont sans engagement et sans condition de durée et réservés aux nouveaux abonnés avant le 13 septembre inclus.

Les deux forfaits valables à VIE de Syma Mobile

Chez Syma Mobile, vous pourrez obtenir un forfait mobile sans engagement avec 20Go ou 50Go de données mobiles à 4.90€ et 6.90€ respectivement. Ces tarifs exceptionnels sont appliqués durant toute la durée de l'abonnement, autrement dit, le prix de l'offre n'évoluera pas au bout de quelques mois.

Ces deux abonnements de téléphones sont sans engagement de durée et incluent les appels, SMS et MMS illimités en France et partout en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Pour la data, 20Go sont autorisés en France dont 5Go depuis les zones citées précédemment avec la formule à 4.90€. Le forfait mobile à 6.90€ par mois comprend quant à lui 50Go en métropole dont 11Go à utiliser partout en en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Vous profiterez en plus des appels illimités vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.



Pour les plus connectés, Syma Mobile propose un autre abonnement de téléphone avec 100Go en France dont 20Go en voyage en Europe et DOM pour 9.90€ par mois. Ce prix est valable pour une période de 12 mois puis l'offre repasse à son prix de base à savoir 12.90€ par mois.

Les meilleures promos sur le réseau Bouygues Telecom des MVNO

Les opérateurs Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile vous permettent de profiter du réseau de qualité de Bouygues Telecom. Et en ce moment et ce jusqu'au 13 septembre inclus, ces trois marques affichent de belles promotions pour vous équiper d'un forfait pas cher.

Chez Cdiscount Mobile, vous pourrez choisir parmi quatre forfaits mobiles en promotion dont un abonnement 50Go à 7€ par mois sans condition de durée. Les quatre offres incluent de l'illimité pour vos consommations téléphoniques (appels, SMS et MMS) en France et depuis l'UE et DOM. Pour la data, les volumes varient entre 40 et 100Go par mois en France et de 9 à 12Go par mois en voyage en Europe et DOM. Voici les prix appliqués :

le forfait illimité 40Go en France + 9 Go en Europe à 4.99€ pendant un an puis 9.99€

la série limitée 50Go en métropole + 11Go en UE et DOM à 7€ par mois et pas que la première année

l'abonnement 24/24 avec 70Go en France + 12Go en UE et DOM à 7.99€ pendant un an puis 11.99€

l'offre 100Go en France + 12Go en UE et DOM à 9.99€ pendant un an puis 12.99€

Chez Auchan Telecom, ce sont trois forfaits mobiles sans condition de durée incluant entre 20 et 60Go par mois qui ne seront plus disponibles demain. Les trois abonnements incluent les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM. Le moins cher comprend 20Go en France et 5Go depuis EU et DOM à 4.99€ par mois, le second offre 30Go en métropole et 10Go depuis l'UE et DOM à 5.99€ par mois. Le troisième permet de profiter de 60Go dans l'hexagone et 12Go en Europe et DOM pour 7.99€ par mois.

L'opérateur NRJ Mobile de son côté met en avant trois offres sans hausse de prix au bout d'un an et un forfait connecté avec 100Go à prix réduit pendant un an. En choisissant un forfait NRJ Mobile, vous profiterez des appels, SMS et MMS en illimité en France et depuis l'UE et DOM. Pour ce qui est de l'internet mobile, les volumes varient entre 10 et 100Go avec les tarifs suivants :

Le forfait 10Go à 4.99€ sans condition de durée

L'abonnement 40Go à 6.99€ et pas que la première année

L'offre 60Go à 7.99€ et même après un an

L'abonnement 24/24 + 100Go à 9.99€ pendant un an puis 12.99€

La série limitée Free Mobile : 90Go à 13.99€ !

La promotion de l'opérateur Free Mobile prend fin également ce mardi 13 septembre à minuit. Il vous reste donc quelques heures pour mettre la main sur la série limitée Free 90Go à 13.99€ par mois pendant un an. A l'issue de la première année, cette offre bascule automatiquement sur le forfait Free 210Go à 19.99€ par mois ( ou data illimitée et tarif préférentiel avec une Freebox).

Avec cette série Free, vous pourrez utiliser 110Go en France et 12Go depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS & MMS sans limite aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Les forfaits flexibles de Prixtel dès 4.99€ par mois

Les trois offres flexibles, neutres en CO2 et sans engagement de durée de l'opérateur Prixtel expirent ce 13 septembre. Ces abonnements qui s'ajustent à la consommation internet chaque mois sont en promotion pour une période de 12 mois. Chaque forfait inclut les communications illimitées en France et en Europe et DOM. Pour la data depuis ces zones, l'opérateur alloue 10Go avec la formule Le petit et 20Go avec les deux autres abonnements Le grand et Le géant. Pour ce qui est de l'internet en métropole, vous pourrez profiter :