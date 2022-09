SUPER ! La promo Free Mobile 110Go à prix cassé est prolongée d’une semaine !

La promotion Free Mobile est prolongée jusqu’au 20 septembre 2022 ! Vous avez donc une semaine de plus pour bénéficier d’un forfait mobile avec un max de gigas à prix canon. Vous souhaitez en savoir plus sur cette offre exceptionnelle ? Voici tous les détails !

13.99€ par mois pour un forfait sans engagement 110 Go : la super promotion de Free Mobile

L'opérateur Free Mobile prolonge sa série limitée à prix mini. Cette super offre comprend une enveloppe Web de 110 Go pour le prix canon de seulement 13,99 € par mois ! Ce tarif promotionnel est appliqué pour une période de 12 mois. Si vous décidez de conserver votre abonnement à l’issue des 12 mois, ce forfait Free migrera automatiquement vers le forfait 5G 210Go à 19,99€ par mois ( ou encore à prix préférentiel avec data illimitée pour les abonnés Freebox). Sans engagement de durée, vous restez libre de changer à tout moment sans aucuns frais.

Que comprend la série limitée Free Mobile ?

Vous êtes intéressés et désirez en savoir plus sur ce forfait mobile sans engagement ? On vous donne tous les détails ! Cette formule comprend une enveloppe Web de 110 Go de data disponible en 4G en France métropolitaine, au-delà le débit de la connexion à Internet est réduit. En voyage, un volume de 16Go est compris pour vos usages internet depuis l'Europe et les DOM.

En ce qui concerne les communications, vous pourrez depuis la France métropolitaine appeler en illimité vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et des DOM ainsi qu'échanger des SMS/MMS sans limite en France métropolitaine et des SMS dans les DOM. Depuis l'Union Européenne et DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi à volonté vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de la France métropolitaine.