Xperia 1 IV Game Edition, Sony veut peser dans le game

Sony propose actuellement le smartphone très haut de gamme Xperia 1 IV avec une fiche technique particulièrement relevée. Mais la marque veut tenter de séduire aussi les joueurs, de plus en plus nombreux sur mobiles et vient d’annoncer la sortie d’une édition spéciale, le Xperia 1 IV Game Edition dont voici tous les détails.

Le rendez-vous était pris. Le 12 septembre, la marque a profité d’un événement en ligne pour annoncer la sortie de son nouveau smartphone très haut de gamme qui s’adresse aux joueurs les plus exigeants (mais aussi certainement les plus fortunés). Sony a annoncé le prix de son nouveau mobile Xperia 1 IV Game Edition qui n’est pour le moment disponible qu’au Japon et qu’en précommande à un équivalent de 1225 dollars. Rappelons que le Xperia 1 IV est proposé à un prix de 1399 €. Les dates de commercialisation et le tarif hors Japon ne sont pas encore connus mais il devrait être plus élevé puisque la version Game Edition est équipée de 16 Go de mémoire vive contre 12 Go pour la version classique. En outre, on peut également compter sur un espace de stockage interne plus important puisqu’il est porté à 512 Go contre 256 Go sur le Xperia 1 IV.

Les mêmes caractéristiques mais un accessoire Xperia Stream, bien pratique vendu avec

Toutes les autres caractéristiques techniques sont strictement identiques à celles présentes sur la fiche technique du Sony Xperia 1 IVs soit un écran AMOLED de 6,5 pouces au format 21:9 affichant une définition de 1644x3840 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et profite d’une batterie de 5000 mAh. Le mobile est livré avec un accessoire, le Xperia Stream qui est un système de refroidissement qui vient se clipser à l’arrière du smartphone et permet ainsi de le refroidir autant qu’il faut pour maintenir ses performances et offrir une meilleure prise en main de l’appareil, pour jouer.

Notez que le Xperia Stream dispose de plusieurs connectiques dont un port HDMI (taille standard avec une limitation à un signal vidéo Full HD à 120 Hz) pour relier le mobile à une télévision, une prise casque, un port Ethernet et un port USB-C pour recharger l’appareil, même pendant une session de jeu. L’accessoire peut être acheté séparément pour un prix d’environ 160 €.