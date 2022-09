Asus ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate, les smartphones gaming ultimes ?

La marque Asus propose une gamme de smartphones assez spécifiques puisqu’il s’agit principalement de modèles dédiés au gaming, en plus d’un appareil très haut de gamme, le Zenfone 9. Désormais, il va aussi falloir compter sur les ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate qui embarquent un processeur MediaTek Dimensity 9000+ et dont voici tous les détails.

Récemment, la marque Asus a annoncé la commercialisation de deux smartphones gaming, les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro aux caractéristiques techniques particulièrement poussées puisqu’ils embarquent toutes les dernières technologies dont la puce la plus puissante du marché pour des mobiles sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Avec les nouveaux smartphones Asus ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate, la marque a souhaité proposer une alternative puisqu’ils sont dotés de la nouvelle puce MediaTek Dimensity 9000+, une première pour un tel appareil. MediaTek revendique des performances supérieures à la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Les deux sont gravés en 4 nm. Elles proposent les mêmes cœurs mais à des fréquences légèrement différentes pour certains. Ainsi, le chipset de Qualcomm dispose d’un cœur principal cadencé à 3,2 GHz, de trois cœurs Cortex-A710 à 2,75 GHz contre 2,85 GHz pour le Dimensity 9000+ et 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz pour les deux.

Les autres caractéristiques techniques des ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate

Sinon, les ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate sont équipés d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Il y a 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5x avec 512 Go d’espace de stockage interne pour la version Ultimate alors que la version standard dispose de 12+256 Go.



Asus ROG Phone 6D



Asus ROG Phone 6D Ultimate

Les deux embarquent une batterie d’une capacité de 6000 mAh répartie en deux unités eet supportant la charge à 65 watts (bloc d'alimentation fourni). Pour prendre des photos, il y a un capteur principal de 50 mégapixels, un Sony IMX766 que l’on trouve également sur de très nombreux smartphones haut de gamme. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif de 5 mégapixels dédié aux macros. Pour les selfies, c'est un capteur de 12 mégapixels qui est installé en frontal. Notez la présence d'un écran LCD au dos des smartphones pour afficher des animations.

La version Ultimate utilise un système innovant pour le refroidissement de ses composants avec l’AeroActive Portal qui est en fait une trappe s’ouvrant afin d’évacuer la chaleur interne. Asus revendique une amélioration de l’efficacité thermique jusqu’à 20% supérieur avec le système activé.

Les appareils peuvent être accompagnés de l’accessoire de refroidissement AeroActive Cooler 6.

Le nouveau smartphone Asus ROG Phone 6D avec 12+256 Go est proposé à 949 € alors que l’Asus ROG Phone 6D Ultimate 16+512 Go sera disponible début novembre pour 1429 €.