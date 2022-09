Xiaomi 12X: En promotion exceptionnelle pour les French Days!

Le Xiaomi 12 X est en promotion exceptionnelle pour les French Days. Avec le Pack avec les écouteurs Xiaomi Buds 3 profitez d'une réduction de 29% et de la réduction de bruit pour écouter vos musiques préférées. Le pack est affiché à 599€ au lieu de 849€, mais la promotion ne s'arrête pas là! Jusqu'au 28 Septembre 2022, vous avez 100€ remboursés par Xiaomi sur tout achat d'un smartphone ou d'un pack de la série Xiaomi 12. Pour 499€ vous pouvez donc profitez d'un des meilleurs smartphone de la gamme Xiaomi 12 ainsi que des derniers écouteurs performants de la marque.

La petite cerise sur le gâteau, si vous êtes adhérent Fnac, vous pouvez profiter en plus de 10€ de réduction tous les 100€ d'achats avec le code "FRENCH" ce qui permet de faire passer l'ensemble à 449€ soit 400€ d'économies par rapport au prix de départ!

Design et écran du Xiaomi 12X

Le 12 X est proposé à l'achat en trois couleurs différentes, le noir, le blanc et le violet. Il a un poids de 176 g et a pour dimensions 152,7 x 69.9 x 8,16 mm. Du côté de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. Le mobile accepte uniquement les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone 12 X est doté d'une dalle AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une diagonale de 6,28 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quelles performances et autonomie pour le Xiaomi 12X ?

La puce Snapdragon 870 est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 650. D'un point de vue connectivité et réseau, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le portable utilise la version Android 11. Quant à l'autonomie, il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide 67 W.

Appareil photo : que nous propose ce 12 X ?

Pour les passionnés de photographie, le 12 X possède quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède, lui, 13 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Au niveau du dernier objectif arrière, il se caractérise par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 32 Mpx. Capturez des vidéos en 8K@24 fps. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité.