Les prochains Samsung Galaxy A14, A34 et A54 en approche ? Voici tout ce que nous savons à leur sujet

Si ce sont les modèles les plus haut de gamme qui sont mis en avant et que l’on voit le plus souvent, les téléphones d’entrée et de milieu de gamme constituent les principales ventes de nombreuses marques. Ainsi malgré l’existence des séries S, Samsung ne doit pas se rater sur les séries A. Les futurs A14, A34 et A54 commencent à faire parler d’eux et en voici tous les détails.

Actuellement, Samsung propose un très catalogue de smartphones et les séries A13, A33 et A53 devront prochainement être remplacée, bien qu’assez récente. S’ils semblent bien se vendre, il s’agira de faire pareil pour leurs successeurs car cela constitue une part importante des bénéfices réalisées par la société sud-coréenne même si elle peut aussi compter sur de nombreux autres produits. Pour le moment, il est encore trop tôt pour connaître les détails des caractéristiques techniques des différents modèles mais il est presque certain que nous en saurons plus d’ici quelques mois, avant leur présentation officielle car Samsung a bien du mal à garder le secret sur les fiches techniques de ses appareils qui font l’objet de nombreuses fuites.

Séries Samsung Galaxy A, la suite s'organise

Ainsi, le premier modèle serait le Samsung Galaxy A14 qui aurait le nom de code SM-A146B. Il devrait être décliné en version 4G, mais aussi en version 5G pour toucher un public aussi large que possible et répondant ainsi à plusieurs besoins, selon si les utilisateurs sont abonnés à un forfait correspondant. Il serait le mobile 5G le plus abordable du fabricant et serait proposé à un tarif inférieur à 200 € ce qui pourrait lui permettre de remporter un vif succès commercial. Les futurs Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 viendraient remplacer les actuels Galaxy A33 et Galaxy A53. Ils auraient le nom de code SM-A34B et SM-A546B. Ils offriraient l’un des meilleurs rapport qualité/prix que Samsung pourrait proposer pour ce type d’appareil et pourrait ainsi directement concurrencer les Xiaomi, les cousins Poco mais aussi les realme ou les Honor, sur ce segment de marché extrêmement disputé. Il se murmure que les futurs Galaxy A34 et Galaxy A54 seraient dotés de la prochaine puce Samsung Exynos 1380 qui viendrait succéder à l’actuel Exynos 1280 embarqué à l’intérieur des Galaxy A33 et Galaxy A53.

Quelle date pour la présentation des Galaxy A14, Galaxy A34 et Galaxy A54 ?

Difficile encore de donner une date précise sur la présentation officielle des prochains smartphones de la marque mais si Samsung suit son calendrier, ce serait le Galaxy A14 qui profiterait d’une annonce primeur vu qu’il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme et qu’il ne pourrait pas être comparé aux modèles équipés de caractéristiques techniques plus avancées. Il est même envisagé que le Galaxy A14 soit proposé d’ici la fin de l’année pour ne pas louper ce rendez-vous merchandising important. Le début d’année pourrait être consacré aux modèles haut de gamme, la série des Galaxy S23. Une fois que le battage médiatique à leur encontre sera un peu retombé, la marque pourrait revenir sur le devant de la scène avec ses milieux de gamme Galaxy A34 et Galaxy A54 pour un lancement pensé au printemps, après le prochain salon du Mobile World Congress de Barcelone.