Le design des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ dévoilé bien avant le lancement officiel

Une fois de plus, il semble que Samsung n’ait pas réussi à garder le secret autour du design de ses futurs smartphones haut de gamme et plus précisément ceux de la série S23. En effet, OnLeaks nous livre une nouvelle fois des rendus extrêmement réalistes que le pronostiqueur pense comme définitifs pour les Galaxy S23 et Galaxy S23+. En voici tous les détails.

La prochaine série de smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S23 doit être officialisée en début d’année prochaine seulement mais la plupart des caractéristiques techniques sont connues. Maintenant, c’est au tour du design de se dévoiler si on en croit les rendus particulièrement réalistes postés par le pronostiqueur OnLeaks dont le bilan des fuites est assez remarquable.

Sur les photos mises en ligne sur le site smartprix.com, on peut notamment voir à quoi pourraient bien ressembler les futurs smartphones Samsung Galaxy S23 mais également le modèle Galaxy S23+. Ces mobiles sembleraient s’inspirer du Galaxy S22 Ultra dont le design a été salué notamment avec ses lignes épurées et son dos qui l’est tout autant, portant les capteurs photo à fleur de coque arrière. Le même principe semble donc repris pour les Galaxy S23 et Galaxy S23+. En effet, les capteurs ressortent à peine du dos des mobiles avec trois modules qui sont exactement du même diamètre et alignés verticalement. En façade, l’écran occupe toujours une très large place avec des bords fins mais qui pourraient être plus épais que ceux proposés sur les Galaxy S22. Le Galaxy S23 aurait un écran AMOLED de 6,1 pouces tandis que le Galaxy S23+ profiterait d’une surface d’affichage de 6,6 pouces aussi sur une dalle AMOLED.

Quelles dimensions pour les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ?

Selon OnLeaks, le Galaxy S23 aurait des dimensions de 146,3x70,8 mm pour un profil de 7,6 mm alors que le Galaxy S22 fait 146x70,6x7,6 mm donc avec des mesures très proches. Le Galaxy S23+ proposerait des mesures de 157,7x76,1x7,6 mm (contre 157,4x75,8x7,6 mm pour le Galaxy S22 Plus). Les mobiles seraient donc légèrement plus haut et plus large que les précédents.

Quelles fiches techniques pour les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ?

Selon plusieurs rumeurs persistantes, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ seraient équipés de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dont nous attendons l’annonce mi-novembre. Le Galaxy S23 aurait une batterie de 3900 mAh (contre 3700 mAh pour le Galaxy S22) alors que la version Plus aurait une capacité de 4500 mAh, comme le Galaxy S22 Plus. La charge maximale serait toujours de 25 watts ce qui ne montre aucune amélioration par rapport aux actuels Galaxy S22 (sauf pour la version Ultra qui supporte 45 watts). Pour les photos, les deux appareils devraient disposer des mêmes capteurs que la précédente série, soit un module principal de 50 mégapixels, un secondaire ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un téléobjectif de 10 mégapixels capable de faire un zoom optique 3x.

Il reste encore un bon moment avant d’avoir la confirmation de ses données et des designs définitifs pour les smartphones Samsung Galaxy S23.