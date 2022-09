Profitez du forfait Oxygène de Prixtel : de 50Go à 130Go dès 7,99€ !

Une gamme de forfaits flexibles et neutres en CO2

Ces derniers temps et pour la plupart d'entre nous, les préoccupations sont principalement portées sur les économies que nous pouvons faire au quotidien, mais aussi sur les gestes qui participent à améliorer la qualité de notre environnement. Réduire nos déchets, recycler, être vigilant quant à la provenance de nos achats, etc. Alors, que diriez-vous d’opter pour un forfait neutre en CO2 ? C’est possible avec Prixtel !

En effet, l'opérateur - en tant que membre du Climate Act - s'attelle à réduire son empreinte écologique et à promouvoir une utilisation raisonnée des forfaits mobiles pour un monde plus durable. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il propose des forfaits flexibles ! Avant de vous expliquer leur fonctionnement, prenons le temps de préciser les actions menées par l'opérateur pour réduire et/ou compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) engendrées par l'utilisation des forfaits mobiles et son activité. Il a, dans un premier temps, planté quelque 9000 chênes et pins sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. En 2021, il s'est proposé d'accompagner les agriculteurs souhaitant réduire leur impact environnemental à travers différentes actions telles que l'implantation de prairies temporaires et légumineuses, la rénovation des logements d'animaux ou encore le perfectionnement du mode d'épandage des déjections. Son objectif est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Concernant la flexibilité des offres mobiles mise en avant par l'opérateur, vous pouvez en effet faire varier votre consommation chaque mois grâce aux trois paliers prévus par chaque forfait. Le montant de votre facture mensuelle est calculé de manière automatique. Vous payez ainsi la somme correspondant à votre consommation de data, en d'autres termes, le prix juste !

Les garanties du forfait Oxygène : de 50Go à 130Go dès 7,99€

La série limitée Oxygène vous permettra de naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 130Go fournis. Voici le détail des trois paliers proposés :

jusqu'à 50Go : 7,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 10,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 13,99€ par mois

Si vous souhaitez profiter de ces gigas avec la 5G, il est possible de souscrire à l'option 5G. Pour en bénéficier, il vous faudra verser chaque mois la somme supplémentaire de 8€.

Il vous arrive de voyager à l'étranger ? Que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour vos loisirs, vous pourrez utiliser les 20Go (inclus) dédiés à votre connexion depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Bien entendu, avec le forfait Oxygène, vous profiterez de l'illimité pour communiquer autant que souhaité depuis l'ensemble des destinations susmentionnées. Sachez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM seront facturées au tarif en vigueur.

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.