Le prochain Samsung Galaxy A54 pressenti avec un capteur de 50 mégapixels au dos, tous les détails

Sur le marché des smartphones, les modèles se suivent et évoluent petit à petit. Ainsi, le successeur du Galaxy A53 qui semble remporter un vif succès commercial serait prochainement remplacé par le Galaxy A54 qui est pressenti pour embarquer un capteur photo principal de 50 mégapixels et rationaliser les autres objectifs au dos.

Bien que l’on soit à plusieurs mois de son lancement officiel par la marque sud-coréenne, les premières indiscrétions concernant le remplaçant du Galaxy A53 5G se font déjà entendre. En effet, il se murmure que Samsung travaillerait sur le Galaxy A54. Il sera très probablement annoncé l’année prochaine. Malgré cela, le site GalaxyClub pense savoir qu’il y aurait une autre organisation des capteurs photo que celle proposée par l’actuel Galaxy A53 5G.

Suppression du capteur de profondeur de champ

En effet, le site GalaxyClub met en avant le fait que le Galaxy A54 serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels capable d’utiliser la technologie Pixel Binning pour combiner plusieurs pixels en un seul et ainsi capturer un maximum de luminosité, toujours l’une des failles de ce type d’appareils. On ne sait pas si l’objectif sera stabilisé ni quelle sera son ouverture. Toutefois, il semble qu’il faille s’attendre à une certaine rationalisation des capteurs à l’arrière du prochain Galaxy A54. En effet, il se dit qu’il pourrait ne pas proposer de capteur de 12 mégapixels comme c’est le cas sur le Galaxy A53 5G. Il pourrait se contenter de deux objectifs de 5 mégapixels chacun dont un serait dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle et l’autre devant s’occuper des photos en mode macro, c’est-à-dire proche du sujet. Rappelons que le Galaxy A53 5G est doté d’une configuration de 64+12+5+5 mégapixels plutôt musclée. Les caméras servant à détecter les profondeurs de champ sont finalement peu utilisées, selon un rapport d’étude de marché publié par TrendForce ce qui aurait poussé Samsung à ne pas en proposer sur certains modèles afin de pouvoir réaliser quelques économies.

Quelles autres caractéristiques sont attendues pour le Galaxy A54 de Samsung ?

Il est encore trop tôt pour connaître avec précision les autres caractéristiques techniques du futur Samsung Galaxy A54 mais soyez sûr que d’autres indiscrétions parviendront jusqu’à nous d’ici les prochains mois car il reste encore un petit moment avant que la firme sud-coréenne ne le présente officiellement ce qui sera l’occasion de vérifier si les rumeurs disent vrai ou que les informations glanées çà et là ne se révèlent finalement à côté de la plaque. Rappelons que le Galaxy A53 5G est équipé d’un processeur Exynos 1280, alimenté par une batterie de 5000 mAh avec un écran AMOLED de 6,4 pouces 120 Hz, une compatibilité 5G, Wi-Fi 5, NFC, pas de prise audio jack mais un son stéréo et un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et une certification IP67.