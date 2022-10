Amazon Prime Day : dernières heures pour profiter d'une grosse remise sur le Poco F4 GT, Samsung Galaxy M23 et Honor 50

Le design du smartphone Poco F4 GT est clairement orienté gaming avec un dos racé et des gâchettes sur le profil pour aider dans les jeux vidéo. Son bloc d’optique est dans le coin supérieur avec des LED qui indiquent l’arrivée d’une nouvelle notification. Celui du Samsung Galaxy M23 est plus conventionnel avec un bloc de capteurs photo à l’arrière très discret car dans le même ton que le reste du dos. Le Honor 50 profite d’un revêtement extrêmement brillant avec un bloc d’optiques qui met les capteurs à l’honneur. Ils sont déclinés en différents coloris.

C’est le Honor 50 qui est le plus léger de trois smartphones comparés dans cet article avec un poids de 179 grammes contre 198 grammes pour le Galaxy M23 de Samsung et 210 grammes pour le Poco F4 GT. C’est aussi le plus fin avec 7,77 mm de profil contre 8,4 mm pour le Galaxy M23 et 8,5 mm pour le Poco F4 GT. C’est également le plus compact.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure autonomie ?

Si vous cherchez les meilleures performances, c’est clairement du côté du Poco F4 GT qu’il faut regarder étant donné qu’il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 soutenue par 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie contre un Snapdragon 778G méritant installé au cœur du Honor 50 avec 6 ou 8 Go de RAM et suivi par le Snapdragon 695 dont profite le Galaxy M23 de Samsung avec 4 Go de mémoire vive. C’est le seul à supporter l’ajout d’une carte mémoire micro SD pour étendre la capacité de stockage. Ils proposent tous un minimum de 128 Go. Sur le papier, c’est le Galaxy M23 de Samsung qui doit proposer la plus grande autonomie avec sa batterie de 5000 mAh suivi par le Poco F4 GT avec 4700 mAh puis le Honor 50 disposant d’une capacité de 4300 mAh. C’est le Poco F4 GT qui se recharge le plus rapidement, sans aucun doute, vu qu’il supporte la charge à 120 watts contre 66 watts pour le Honor 50 ce qui est déjà très bien et permet de gagner plusieurs dizaines de pourcentages de batterie en seulement quelques minutes.

Quel écran est le plus remarquable et quelles configurations pour les photos et les vidéos ?

L’écran le plus intéressant est disponible sur le Poco F4 GT. En effet, celui-ci est équipé d’une dalle AMOLED sur 6,67 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Celui du Honor 50 est tout à fait correct aussi avec une dalle AMOLED sur 6,57 pouces HDR à 120 Hz au maximum. L’écran du Galaxy M23 utilise une dalle LCD, moins gratifiante sur 6,6 pouces à 60 Hz. Les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Galaxy M23 est limité à du Wi-Fi 5 tandis que le Honor 50 propose du Wi-Fi 6 et le Poco F4 GT va encore plus loin avec du Wi-Fi 6E. Seul le mobile de Samsung dispose d’un port audio jack pour brancher un casque. Comme le Poco F4 GT, il a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton d’alimentation alors qu’il est positionné sous l’écran sur le Honor 50.

Enfin, pour la photo, ce dernier profite d’une configuration de 108+8+2+2 mégapixels au dos contre 64+8+2 mégapixels à l’arrière du Poco F4 GT et un ensemble de capteurs 50+8+2 mégapixels sur le Samsung Galaxy M23. Pour les selfies, le Honor 50 est aussi le mieux équipé avec un capteur frontal de 32 mégapixels contre un module de 20 mégapixels à l’avant du Poco F4 GT et un 8 mégapixels seulement sur le Samsung Galaxy M23.