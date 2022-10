La nouvelle promotion de Free Mobile est arrivée : un forfait mobile 110Go à prix canon !

À la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile ? Alors cet article devrait vous intéresser puisqu'on vous présente la nouvelle offre lancée ce matin par l'opérateur Free Mobile. Faites le plein de data pour 13,99€ par mois avec la nouvelle série Free, sans engagement et valable un an !

Free Mobile et sa nouvelle série Free

L'opérateur Free Mobile a lancé une toute nouvelle série Free vous permettant de faire le plein de data pour 13,99€ par mois. Avant de vous détailler les garanties proposées par cette dernière, nous vous donnons quelques petites précisions.

La série Free 110Go est disponible jusqu'au 25 octobre prochain inclus pour toute nouvelle souscription et est valable la première année de votre abonnement. Au terme de ce délai, la série évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois (tarifs préférentiels pour les abonnés Freebox et Freebox Pop). Ce changement d'offre s'accompagne de nombreuses garanties supplémentaires et avantageuses telles qu'une enveloppe data de 210Go - voire illimitée - en France, 25Go à l'étranger ou encore l'accès gratuit à l'application Free Ligue 1.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces forfaits mobile dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Les garanties de la nouvelle série Free

Avec cette nouvelle offre, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis en France métropolitaine grâce aux 110Go fournis, mais aussi grâce au Free WiFi illimité.

Lorsque vous voyagez en Europe ou encore dans les DOM, l'opérateur se montre généreux avec son enveloppe data dédiée à votre connexion depuis l'étranger qui passe de 12Go avec l'ancienne série Free à 16Go !

Enfin, concernant les communications, la série Free Mobile vous donne l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont des proches résidant dans les DOM, vous pourrez utiliser l'illimité - depuis la Métropole - de la façon suivante :