Nouveau concept de smartphone doté d’un écran déroulable chez Motorola

Les fabricants de smartphones cherchent la prochaine forme pour leurs téléphones portables et exploitent les pistes des pliables mais également des mobiles qui disposent d’un écran enroulable. Motorola a pu faire la démonstration d’un prototype qui s’agrandit dans le sens de la hauteur.

Plusieurs essais sont actuellement réalisés par les plus grandes sociétés de conception de smartphones avec notamment des modèles qui se replie sur eux-mêmes mais également d’autres qui proposent une surface d’affichage s’enroulant sur elle-même. Ainsi, Oppo avait présenté un prototype d’un smartphone ayant un écran qui se déroulait dans le sens de la largeur. TCL propose à peu près un modèle similaire. Lors de son évènement virtuel Tech World 22, Lenovo, maison mère de Motorola a pu faire la démonstration d’un prototype de téléphone équipé d’un écran qui s’enroule et se déroule dans le sens de la hauteur.

Démonstration en vidéo d'un prototype de smartphone déroulant

Une vidéo a été mise en ligne par Lenovo pour montrer les capacités d’extension de son prototype. Il s’agit d’un téléphone qui est donc équipé d’un écran d’une taille « normale » mais qui peut s’étirer dans sa hauteur pour proposer une vision plus adaptée aux contenus en cours de lecture. On peut notamment voir dans la vidéo l’écran qui s’agrandit au fur et à mesure de la lecture d’une vidéo. Une double pression sur l’un des profils de l’appareil permet de réduire ou d’agrandir l’écran, à l’envi. Le même principe du double appui était utilisé sur le prototype Oppo.

Nous verrons si le fabricant continue dans cette voie mais si tel était le cas, la société est en train ou va très probablement réaliser de très nombreux tests afin non seulement de s’assurer de la durabilité du mécanisme mais également pour voir si ce principe de smartphone s’agrandissant est effectivement quelque chose d’intéressant et de suffisamment pertinent pour les utilisateurs pour qu’il l’adopte et qu’il s’agisse du prochain format de nos téléphones.