Découvrez les meilleurs forfaits 5G sans engagement du moment chez les opérateurs virtuels !

Envie de faire le plein de data et de booster votre connexion ? Ça tombe bien, dans cet article, nous vous présentons 5 forfaits mobiles 5G sans engagement proposés par les MVNO Prixtel, YouPrice, NRJ Mobile Cdiscount Mobile et Syma Mobile ! De 100Go à 210Go dès 10,49€ par mois, vous trouverez à coup sûr l'offre qui vous convient le mieux !

Prixtel : forfait Le grand dès 15,99€

Chez Prixtel, le forfait Le grand - neutre en CO2 - est en promotion jusqu'à ce mardi, 23h59, et vous propose de 100Go à 140Go d'internet en France métropolitaine. Pour profiter du premier palier data, soit de 100Go, vous devrez verser la somme de 10,99€ par mois pendant 6 mois puis 13,99€ par mois. Pour 5€ supplémentaires chaque mois, vous bénéficierez de la 5G.

Vous pourrez également apprécier les 20Go dédiés à votre connexion depuis l'Union européenne et les DOM. Aussi, l'illimité sera de mise en France comme depuis ces destinations. De plus, depuis la Métropole, vous pourrez appeler sans compter vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.

YouPrice : forfaits Le Plus dès 10,49€

Le forfait sans engagement Le Plus de YouPrice vous offre de 110Go à 150Go à prix réduit la première année de votre abonnement, que ce soit avec le réseau Orange ou le réseau SFR. Ainsi, vous pourrez apprécier jusqu'à 110Go en France métropolitaine pour la somme de 10,49€ par mois (au lieu de 15,99€ par mois pendant 1 an). Si vous optez pour la vitesse 5G, il vous sera facturé un supplément de 4€ chaque mois.

Vous profiterez par ailleurs de 16Go utilisables en Europe et dans les DOM ainsi de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis les zones précitées et la Métropole.

NRJ Mobile : forfait inédit 5G à 15€

Partenaire principal de la Hex League, l'opérateur NRJ Mobile a lancé un forfait inédit 5G avec 130Go en 5G à 15€ par mois ! Disponible jusqu'au 31 octobre inclus, vous devrez renseigner le code exclusif à l'étape 4 de votre souscription - code promo que vous trouverez sur la chaîne Twitch de ShaunZ.

L’opérateur prévoit jusqu'à 25Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM ainsi que l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en toute sérénité partout en Europe.

Cdiscount Mobile : forfait 130Go à 18,99€

La nouvelle offre de Cdiscount Mobile vous permet de vous connecter à hauteur de 130Go en 5G depuis la France métropolitaine pour la somme de 18,99€ par mois, même au-delà de la première année d'abonnement !

En termes de garanties, vous bénéficierez de 25Go depuis les pays de l'Union européenne* et les DOM, des appels, SMS & MMS illimités aussi bien depuis la Métropole que depuis les destinations précitées*.

Syma Mobile : forfait 5G à 19,99€

Chez Syma Mobile, vous pouvez opter pour le forfait 5G à 19,99€ par mois. Vous aurez alors l'opportunité de surfer sur le web à hauteur de 210Go avec la 5G en France métropolitaine et de 25Go lorsque vous vous déplacez dans les zones Europe* et DOM.

En outre, vous pourrez profiter gratuitement des "appels internationaux" (depuis la Métropole vers 100 destinations européennes) et de l'illimité pour communiquer à votre convenance en France comme à l'étranger* !

*UE/DOM + Norvège, Islande, Liechtenstein