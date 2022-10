Moins de 48h pour saisir ce forfait mobile 50Go à 9.99€ et pas que la 1ère année sur le réseau Bouygues Telecom

La série limitée 50Go à 9.99€ sans condition de durée

L'opérateur Auchan Telecom propose un forfait 50Go à 9.99€ valable jusqu’au 25 octobre inclus. Ce forfait pas cher et pas seulement la première année fonctionne sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Cette offre inclut :

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne vers la zone et la France métropolitaine

50 Go d'Internet sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

9 Go d'Internet 4G en Union Européenne

Pour bénéficier du tarif de 9,99€ /mois et pas que la première année, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Auchan Telecom avant le 25 octobre inclus. Ce tarif fixe est appliqué automatiquement à la commande. La nouvelle carte SIM universelle (triple découpe) est facturée 10 euros à la commande.

Autre promo à saisir chez Auchan Telecom : le forfait 100Go à 12.99€ par mois

Auchan Telecom vous permet également de souscrire jusqu'au 25 octobre inclus à sa série limitée 100Go qui bénéficie d'un tarif canon sans limitation de durée ! Cette offre mobile sans engagement de durée est disponible à seulement 12.99€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois.





En craquant pour ce forfait connecté sur les antennes 4G de Bouygues Telecom, vous pourrez alors naviguer sur la toile à hauteur de 100Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 9Go depuis les zones Europe et DOM. Par ailleurs, ce forfait sans engagement de durée inclut de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.