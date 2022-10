Le duel de forfait mobile flexible : Spooky 40Go à 8.99€ de YouPrice vs Oxygène 50Go à 9.99€ de Prixtel

Vous êtes à la recherche d'une offre mobile ajustable selon vos envies et besoins du moment ? Alors, découvrez dans cet article notre duel de séries limitées flexibles avec les opérateurs YouPrice et Prixtel ! De 40Go à 130Go dès 8,99€ par mois, choisissez celui qui vous convient le mieux !

Les forfaits Le Spooky et Oxygène

Les opérateurs YouPrice et Prixtel sont appréciés pour leurs offres mobiles flexibles. Ils proposent tous deux une série limitée - disponible jusqu'au 31 octobre inclus pour l'offre Le Spooky de YouPrice et pérenne chez Prixtel - sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Chacune de ces offres mobiles vous permettra de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez que les communications depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas incluses dans les offres Le Spooky et Oxygène. Vous serez alors facturé au tarif en vigueur.

Quel forfait ajustable choisir : Le spooky ou Oxygène ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix en fonction de vos envies comme de vos besoins :

Le prix et la data en France : le forfait sans engagement Oxygène offre davantage de data à un tarif un peu plus élevé (pour 90Go : 12,99€/mois contre 11,99€/mois avec Le Spooky).

Plus précisément, avec l'offre Oxygène, vous devrez verser 9,99€/mois pour profiter de 50Go, 12,99€/mois pour 90Go et 15,99€/mois pour 130Go.

L'offre Le Spooky, quant à elle, se présente comme suit : 8,99€/mois pour 40Go, 9,99€/mois pour 70Go et enfin, 11,99€/mois pour 90Go.

La vitesse 5G : elle existe en option seulement avec l'offre Le Spooky et sera facturée à 4€ par mois.

La data à l'étranger : l'offre Oxygène est plus généreuse : 20Go dédiés à votre connexion depuis l'UE et les DOM contre 14Go proposés par le forfait Le Spooky.

Le réseau mobile : avec YouPrice, vous avez le choix parmi les réseaux Orange et SFR. Chez Prixtel, votre offre mobile utilisera le réseau SFR.

Le petit plus : C'est à vous de voir ! Le forfait Oxygène est neutre en CO2. Le tarif du forfait Le Spooky est garanti à vie.