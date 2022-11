Le très beau realme C33 arrive sur le segment de l’entrée de gamme

Afin de toucher un public aussi large que possible, la marque realme propose des smartphones aux caractéristiques techniques particulièrement avancées à des prix contenus. C’est l’idée aussi qui a été retenue pour le développement de ce nouveau modèle qui s’adresse aux petits budgets, mais qui ne souhaitent pas nécessairement faire de compromis sur les technologies. Avant de rentrer dans le cœur de l’appareil, il est important de noter qu’il bénéficie d’un design tout spécifique. Il est décliné en Sandy Gold et Night Sea ce qui correspond, respectivement à des couleurs dorées et noires. Ils bénéficient d’un motif réfléchissant unique réalisé grâce à de la lithographie laser. Il y a également un revêtement en matériau composite à la texture granuleuse, mais aussi brillante que le fabricant compare au miroitement de la lumière à la surface de l’eau. L’appareil a des profils de 8,3 mm.

Un chipset Unisoc, un capteur photo de 50 mégapixels et une grosse batterie de 5000 mAh

Le nouveau smartphone realme C33 est équipé d’un écran de 6,5 pouces et d’un chipset Unisoc T612, comme le realme C30, qui permet de gérer le capteur photo principal de 50 mégapixels installé au dos de l’appareil. Comptez sur l’intégration d’une technologie qui permet, selon realme, de composer des images dynamiques malgré les faibles conditions d’éclairage qui peuvent se présenter tout en offrant une grande quantité de détails. Le tout est alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh sous le système Android 12. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour authentifier son seul et unique propriétaire. Le nouveau smartphone realme C33 sera disponible pour un prix de 179 € avec la configuration de 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 64 Go.