Le forfait mobile 100Go à seulement 10.99€ de Prixtel est reconduit, profitez-en !

L'opérateur a reconduit son offre promotionnelle Le grand jusqu'au 8 novembre prochain inclus ! Alors, si vous êtes à l'affût d'une offre mobile à prix réduit tout en faisant une bonne action pour l'environnement, ne cherchez plus ! Neutre en CO2, de 100Go à 140Go dès 10,99€ par mois, avec option 5G et sans engagement ; l'offre Le grand devrait pleinement vous satisfaire ! On vous la présente en détail dans cet article.