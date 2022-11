Moins de 48h pour obtenir un forfait mobile 40Go à 8.99€ et sans hausse de prix sur le réseau Orange ou SFR

L'offre ajustable Spooky de 40 à 90Go en promotion à partir de 8.99€ et pas seulement la première année s'arrête bientôt. Pour profiter de ce super bon plan forfait mobile valable sur le réseau Orange ou SFR au choix, c'est maintenant ou jamais !

Le forfait pas cher de YouPrice de 40 à 90Go en série limitée s'arrête bientôt !

La Série Limitée Spooky de YouPrice qui fait un carton plein s'arrête dans moins de 48 heures. Ce forfait mobile sans engagement qui a la particularité de s’adapter chaque mois à votre consommation internet de 40 à 90Go fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix. Son prix démarre à seulement 8.99€ par mois et pas seulement la première année. Pour saisir ce super bon plan, vous devez faire vite, cette offre spéciale expire ce dimanche 6 novembre à minuit. En craquant pour une offre mobile de YouPrice, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Les avantages de ce forfait pas cher de YouPrice

Un ajustement automatique, un prix fixe, choix du réseau Orange ou SFR, la 5G en option...ce forfait mobile a tout pour vous séduire. Que vous choisissiez le réseau Orange ou le réseau SFR, vous profiterez des mêmes avantages et d'un prix identique qui démarre donc à 8.99€ par mois sans condition de durée. L'offre fonctionne jusqu'en 4G sans aucun surcoût ou en 5G moyennant 4€ de plus par mois soit votre forfait 5G à partir de 11.99€. Pour ce qui est de l'ajustement automatique pour vos usages Web, YouPrice applique ces trois paliers :

jusqu'à 40Go : 8,99€ par mois

de 40Go à 70Go : 9,99€ par mois

de 70Go à 90Go : 11,99€ par mois

Pour ce qui est des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS et MMS sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM.