Forfaits B&You dès 4,99€ par mois : les bons plans sans engagement de Bouygues Telecom

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile ? Alors notre article du jour devrait vous intéresser... Nous vous présentons les offres B&You avec de 200Mo à 200Go d'internet dès 4,99€ par mois ; de quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets !

Les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom

L'opérateur Bouygues Telecom propose en ce moment trois forfaits mobiles avec de 200Mo à 200Go d'internet en France métropolitaine dès 4,99€ par mois et sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier l'une ou l'autre de ces offres dès que souhaité et sans frais à votre charge. Ces offres ont une durée limitée et peuvent évoluer à tout instant.

Disponibles en France métropolitaine, ces forfaits B&You vous permettront de communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne - Métropole et départements d'outre-mer inclus. Notez que les communications émises depuis la Métropole vers ces derniers seront facturées au tarif en vigueur.

Par ailleurs, l'opérateur vous offre de belles garanties utilisables lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM) et vous invite à en faire un usage raisonnable !

De 200Mo à 200Go à moins de 20€

Pour les plus petits budgets, l'offre B&You 200Mo est idéale. À 4,99€ par mois, cette offre vous permettra de bénéficier de l'illimité pour communiquer comme susmentionné et de 200Mo en Europe afin d'éviter le hors-forfait d'office.

Si vous souhaitez une enveloppe data plus importante, deux forfaits sont disponibles : l'offre 100Go à 15,99€ par mois et l'offre 200Go à 19,99€ par mois.

Avec le forfait B&You 100Go, vous pourrez vous connecter à hauteur de 100Go en France métropolitaine et profiter de 20Go* lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

L'offre B&You 200Go vous donne l'opportunité de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 200Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine. Vous disposerez également de 25Go* lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM.

Pour les amateurs de 5G, la série spéciale à 24,99€ par mois est toujours disponible et vous propose les garanties suivantes :

130Go d'internet en 5G /4G en France métropolitaine

/4G en France métropolitaine 25Go * utilisables depuis l'UE et les DOM

* utilisables depuis l'UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole (vers la Métropole), les DOM et l'UE

*inclus dans votre enveloppe data globale