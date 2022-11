Le Huawei Mate 50 Pro, nouveau champion de la photo avec objectif à ouverture variable est disponible

Comme prévu, la marque Huawei a annoncé la commercialisation de son nouveau smartphone haut de gamme Huawei Mate 50 Pro. Ce sera d’ailleurs le seul de la série qui sera distribué en France alors que la Chine a droit à plusieurs modèles dont le Mate 50, le Mate 50 Pro, le Mate 50 RS Porsche Design et le Premium Mate 50E. Le Huawei Mate 50 Pro utilise le design Space Ring avec, dans son dos, un large cercle qui intègre tous les capteurs photo ainsi que les flashes. Il dépasse très légèrement du reste du châssis avec un bord apportant une petite touche luxueuse, profitant d’une finition « clous de Paris ».

Le Mate 50 Pro est décliné en noir ou en argent. Le premier est intransigeant avec les traces de doigts alors que le deuxième ne marque absolument pas. Les propositions sont généreuses et le mobile fait 8,5 mm d’épaisseur.

Déjà un champion de la photo

Le fait le plus marquant avec ce Huawei Mate 50 Pro est qu’il embarque une configuration photo particulièrement avancée. En effet, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX766) avec une ouverture variable de f/1.4 à f/4.0. Il est stabilisé optiquement et accompagné d’un capteur secondaire de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et qui gère aussi les photos en mode macro. Le mode macro profite d’une stabilisation ce qui permet de limiter les bougés. Il y a aussi un téléobjectif de 64 mégapixels permettant un zoom optique 3,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Outre les capteurs, le mobile peut compter sur un traitement d’image dont Huawei a le secret notamment grâce à une constellation de technologies regroupée au sein d’un nom : XMAGE. Grâce à cela, le Huawei Mate 50 Pro a déjà décroché la première place au classement DxOMark devançant le Google Pixel 7 Pro, le Honor Magic4 Ultimate et l’iPhone 14 Pro Max. Le mobile serait capable de prendre des photos de nuit d’une qualité exceptionnelle. Nous verrons cela lors d’un test complet. En attendant, le Huawei Mate 50 Pro est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G associé à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go.

Un très grand écran avec une encoche

L’écran du Huawei Mate 50 Pro s’appuie sur une dalle AMOLED et propose deux côtés incurvés. Il affiche une définition de 1212x2616 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’écran dispose d’une encoche assez large en haut intégrant le capteur photo frontal de 13 mégapixels capable de faire de l’ultra grand-angle et un capteur 3D ToF pour la reconnaissance faciale.

Le mobile est certifié IP68, donc parfaitement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. La batterie a une capacité de 4700 mAh supportant la charge à 66 watts en filaire, 50 watts sans fil et 7,5 watts en charge inversée. Le smartphone est animé par le système développé par Huawei avec une surcouche logicielle EMUI 13. Cette version apporte la fonction SuperHub qui permet de mettre de côté des éléments comme du texte, des images pour pouvoir y revenir plus rapidement et les retrouver plus tard, en vue, par exemple, de la préparation d’un dossier sur un sujet en particulier. Le système autorise aussi la compression de données intelligente pour économiser de l’espace de stockage avec des éléments qui seraient des doublons ou des applications rarement utilisées, par exemple. Enfin, notez que cette version propose également une meilleure interface, plus intuitive et plus lisible du service de confidentialité et de sécurité.



Le nouveau smartphone Huawei Mate 50 Pro est disponible en précommande jusqu’au 15 novembre, date de début des livraisons, à un prix de 1199 €. Jusqu’au 31 décembre 2022, Huawei propose une remise de 200 € pour tout achat d’un smartphone Huawei Mate 50 Pro avec un compte Huawei.

